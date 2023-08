Памяти студента СПбГУ Михаила Пустомельника | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Новости

22 августа 2023 года ушел из жизни студент Санкт-Петербургского университета Михаил Сергеевич Пустомельник.

Михаил обучался на втором курсе бакалавриата по направлению «Экономика», показывая высокие результаты в учебе. Вечером 22 августа студент попал в аварию на 114 километре автодороги Р40 в Ленинградской области и погиб на месте. Коллектив Санкт-Петербургского университета выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Михаила Пустомельника.

