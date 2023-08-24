Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Gestión

24 de agosto de 2023 en la Universidad Tecnológica de Moscú «СТАНКИН» para su celebración й группы Евразийского сетевого университета.

В заседании принимали участие поректор Государственного управления Николай Михайлов, советник при ректорате Дмитр ий Брюханов и начальник Управления международного сотрудничества Игорь Поляченко. Модератором выступил руководитель Секретариата ЕСУ, и.о. проректора Технологического университета имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова Александр Троицкий.

Первыми пунктами стали вопросы о проведении Координационного совета ЕСУ, предварительно назначенного на 29 сентября. Позже Александр Троицкий показал уже функционирующий сайт ЕСУ и призвал принять активное участие в наполнении его инф ормацией о вузах консорциума.

Заместитель проректора Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Константин Кемаев выступил с докладом о проведении Международный студенческой олимпиады ЕСУ. Цель олимпиады – поддержка современных образовательных программ вузов-участников ЕСУ. Para las máximas novedades y las mejores realizaciones olímpicas, establezca una reseña en la mayoría de las publicaciones. онлайн-формате. La planificación de la cartera de congresos se lanzó el 1 de diciembre de 2023. Esta etapa se mantiene en línea desde el 2 de marzo de 2024. El 20 de marzo se publicaron estos artículos.

Собравшиеся выдвинули предложение, чтобы российские вузы ЕСУ обеспечили для победителей олимпиады определённые варианты п referencia. Также было предложено дать победителям олимпиады возможность выбирать для поступления любой вуз консорциума, а вузам в сво ю очередь предоставлять списки участников с результатами, чтобы можно было выбрать и пригласить понравившихся абитуриентов. Предложения были поддержаны.

Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко коротко доложил о разработке Положения о Кубке ЕСУ, который будет представлять из себя некоторое подобие хакатона.

Об участии университетов-членов ЕСУ в реализации Дорожной карты проекта «Создание Медиахолдинга «Пространство и время Евразии» рассказала советник ректора Белгородского государственного технологического университета им. Шухова Татьяна Балабанова. Haga 10 segundos antes de iniciar el programa anterior, realice sus ajustes previos y realice una instalación gradual. En la medicina especializada en medicina y medicina especializada, periodistas, especialistas en temas de obstetricia, psicología y medicamentos no обходимые сотрудники. Algunas organizaciones de todo el mundo mantienen una actitud positiva hacia los medios de comunicación.

Эксперт Департамента макроэкономической политики ЕЭК Евгений Чмеленко должил о формировании направления взаимодействия меди цинских вузов в рамках ЕСУ. Он сообщил, что по этому вопросу были проведены совещания с несколькими белорусскими и киргизскими медицинскими вузами, которы е выразили готовность к взаимодействию в форме обмена студентами, публикациями, проведения программ ДПО и других вариантов сотру дничества. Запланированы совещания с другими зарубежными университетами. En el caso de los consultorios de ESS, es posible que haya un grupo médico de médicos previos al uso de un grupo de médicos. меленко.

Было отмечено, что сегодня медицинское образование особенно интересно Ирану, Индии и Киргизии, поэтому оно является перспект ивным направлением развития для ЕСУ. Tatyana Balabanova, como Odín en la organización de conferencias populares en Tegerán, antes de instalarse en un pueblo pobre езентацию Евразийского сетевого университета его медицинской программы.

В конце заседания проректор МГТУ «СТАНКИН» Мария Бильчук поблагодарила собравшихся за участие и выбор её универ ситета в качестве рабочей площадки.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 24.08.2023

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