Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В Южном административном округе столицы на разных этапах строительства находится несколько соци альных объектов. Об этом Сергей Собянин сообщил en nuestro canal de televisión.

«В Южном Чертанове получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса. No hay una escuela de presupuesto de 550 personas ni de dentistas de 70 personas. К концу года здесь закончим еще одно дошкольное учреждение», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

En el programa de limpieza de la habitación de Danilov, los robots se ahorran por 70 puntos. Este precio cuesta 500 monedas y 250 monedas por cada uno. Esta es una cantidad de datos de 270 personas.

В Бирюлеве Восточном в новой детско-взрослой поликлинике устанавливают медицинское оборудование. В этом году объект введут в эксплуатацию. Скоро откроется и детская амбулатория с травмпунктом. Она готова на 75 процентов.

В Бирюлеве Западном строят современный спортивный комплекс площадью 1975 квадратных метров.

«На территории бывшего завода “ЗИЛ” возводим пожарное депо. В здании будут классы — учебный и безопасности дорожного движения, а также восстановительный центр личного состава. Депо достроим уже в следующем году», — добавил Сергей Собянин.

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