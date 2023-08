Noticias financieras: Московская биржа объявляет финансовые результаты за второй квартал 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2023 года, подгот овленных на основе сводной финансовой отчетности по МСФО.

Eso no es todo, para todos los que estamos en este apartamento de 2023, una dinámica – en la armonía con el resto ым кварталом 2022 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА

Комиссионные доходы увеличились на 48,1%, hasta 11,93 млрд рублей. Чистый процентный доход снизился на 23,8%. Чистый процентный доход без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля сократился 23,4%. Операционные доходы увеличились на 5,0%. Операционные расходы выросли на 1,7%. Соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,9 pp., hasta 28,3%. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1%, hasta 12,01 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2023 AÑO

La terminal de información de Moscú para los robots de las finanzas rusas рынке – “Трейд Радар”. “Трейд Радар” proporciona una descarga previa de nuevos préstamos, tecnologías e historias históricas en activos, para ргуемые на Московской бирже. Терминал также позволяет осуществлять согласование условий and заключение внебиржевых сделок в charlas especializadas, mostrar historias, publicar indicaciones маркетмейкерам. На срочном рынке Московской биржи начались торги премиальными опционами на валютные PARы “дол лар США – российский рубль”, “евро – российский рубль” и “китайский юань – российский рубль”. В сочетании с и валютного спот-рынка Московской биржи премиальные опционы на валюту открывают дополнительные стратегии хеджирования and арбитража для всех категорий клиентов. 84 compañías, incluidas 8 novedades, разместили 152 выпуска облигаций на общую сумму 880 млрд рублей. Московская биржа внедрила дискретный аукцион по всем торгуемым акциям and депозитарным расписка m. Ранее технология дискретных аукционов применялась только к ценным бумагам из базы расчета Индекса МосБиржи (IMOEX).

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

На Московской бирже стартовали торги акциями финтехсервиса CarMoney. Объем размещения составил 600 millones de рублей. En este año 2023, tenemos una lista de corredores físicos, una lista de corredores de bolsa en el distrito de Moscú, д. остигло 26,4 млн человек. Более трех миллионов человек стали клиентами Московской биржи с начала года. Банк России включил Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспечивающих заключение сделок с ЦФА, а НРД – в реестр операторов информационных систем, осуще ствляющих выпуск ЦФА. Таким образом, Московская биржа стала первым оператором обмена ЦФА в России. Московская биржа начала расчет первого в России индекса коммерческой недвижимости – Индекса МосБирж и складской недвижимости. Московская биржа стала партнером инвестиционной платформы Zorko. Plataforma de descarga de inversiones para empresas de software y tecnología En los estadios previos a la salida a bolsa y pueden existir estados mecánicos eficaces durante la época de una empresa de publicidad pública. размещению ценных бумаг. Московская биржа перевела торги акциями облигациями на единый расчетный цикл T 1. Переход на расчетный цикл Т 1 повысит удобство торгов and расчетов, позволит синхронизировать расчеты с другими рынками и оптимизировать механизмы управления ликвидностью.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

Показатели II кв. 2023 II кв. 2022 Динамика годовая Yo кв. 2023 Динамика квартальная Операционные доходы 20 896,1 19 907,6 5,0% 23 211,1 -10,0% · Комиссионные доходы 11 933,0 8 056,3 48,1% 9 960,0 19,8% · Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1] 8 958,3 11 761,9 -23,8% 13 185,1 -32,1% Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестицион nueva cartera[2] 9 272,7 12 109,7 -23,4% 13 176,7 -29,6% · Прочие операционные доходы 4,8 89,4 -94,6% 66,0 -92,7% Операционные расходы 5 906,5 5 805,0 1,7% 5 423,5 8,9% · Términos personales 2 902,4 2 873,4 1,0% 2 712,1 7,0% · Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств 1 606,6 1 556,1 3,2% 1 570,1 2,3% · Прочие общие и административные расходы 1 397,5 1 375,5 1,6% 1 141,3 22,4% Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 14 989,6 14 102,6 6,3% 17 787,6 -15,7% Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки 356,6 -3 797,2 – 46,1 – Прочие убытки от обесценения активов и резервы -232,9 – – -0,8 – Прибыль до налогообложения 15 113,3 10 305,4 46,7% 17 832,9 -15,3% Налог на прибыль -3 003,0 -2 019,9 48,7% -3 498,4 -14,2% Чистая прибыль 12 110,3 8 285,5 46,2% 14 334,5 -15,5% Базовая прибыль на акцию в рублях 5,37 3,67 46,3% 6,35 -15,4% Чистая прибыль 12 110,3 8 285,5 46,2% 14 334,5 -15,5% · Изменения резерва под ОКУ -356,6 3 797,2 – -46,1 – · Прочие убытки от обесценения активов y резервы 232,9 – – 0,8 – · Отложенные налоги, связанные с изменениями резерва под ОКУ, и прочие убытки от обесценения ак тивов y резервы 24,7 -759,4 – 9,1 – Скорректированная чистая прибыль 12 011,3 11 323,3 6,1% 14 298,3 -16,0% EBITDA 16 342,6 11 382,1 43,6% 19 069,7 -14,3% · Изменения резерва под ОКУ -356,6 3 797,2 – -46,1 – · Прочие убытки от обесценения активов и резервы 232,9 – – 0,8 – EBITDA corrector 16 218,9 15 179,3 6,8% 19 024,4 -14,7% Rentabilidad por EBITDA 77,6% 76,2% 1,4 п.п. 82,0% -4,4 p.p.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (millones de rublos)

Показатели II кв. 2023 II кв. 2022 Динамика годовая Yo кв. 2023 Динамика квартальная Общие и административные расходы 3 004,1 2 931,6 2,5% 2 711,4 10,8% · Амортизация нематериальных активов 973,3 770,4 26,3% 962,8 1,1% · Техническое обслуживание основных средств y немаTERиальных активов 377,3 479,4 -21,3% 333,3 13,2% · Soluciones de publicidad y marketing 300,7 451,4 -33,4% 123,8 142,9% · Амортизация основных средств 256,0 306,3 -16,4% 274,0 -6,6% · Servicios profesionales 213,0 152,9 39,3% 239,1 -10,9% · Comisiones de mercadotecnia 173,6 71,3 143,5% 153,2 13,3% · Налоги, кроме налога на прибыль 165,8 277,4 -40,2% 182,6 -9,2% · Вознаграждения агентам 162,9 126,3 29,0% 115,8 40,7% · Услуги регистраторов и ностранных депозитариев 116,3 62,6 85,8% 88,9 30,8% · Usos informativos 85,3 9,5 797,9% 77,3 10,3% · Аренда и содержание основных средств 83,9 78,7 6,6% 88,5 -5,2% · Коммуникационные услуги 27,2 33,9 -19,8% 22,3 22,0% · Командировочные расходы 18,1 11,4 58,8% 6,0 201,7% · Убыток от выбытия основных средств y нематериальных активов 12,4 4,3 188,4% 5,7 117,5% · Расходы на обеспечение безопасности 9,9 7,3 35,6% 7,2 37,5% · Транспортные расходы 5,4 5,9 -8,5% 3,9 38,5% · Расходы на благотворительность 3,3 – – 11,5 -71,3% · Прочие 19,7 82,6 -76,2% 15,5 27,1% Razones personales 2 902,4 2 873,4 1,0% 2 712,1 7,0% · Краткосрочные вознаграждения, кроме договоров на приобретение долевых инструментов 2 330,1 2 431,9 -4,2% 1 947,2 19,7% · Налоги на фонд оплаты труда 488,4 433,2 12,7% 665,3 -26,6% · Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов 71,9 0,2 35850,0% 84,5 -14,9% · Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов с погашением денежными средствами 12,0 8,1 48,1% 15,1 -20,5% Estas operaciones de operación 5 906,5 5 805,0 1,7% 5 423,5 8,9% Количество сотрудников, чел. 2 405 2 377 1,2% 2 379 1,1%

Операционные расходы за второй квартал 2023 года увеличились на 1,7%. По итогам первого полугодия 2023 года операционные расходы снизились на 8,7%.

Расходы на персонал выросли на 1,0%. По сравнению с первым кварталом 2023 года рост составил 7,0%, что объясняется эффектом низкой базы: показатели за первый квартал 2023 года включали роспуск дополнительных резервов на выплату премий, накопленных в течение 2022 года.

Численность персонала увеличилась на 1,2%.

Расходы на рекламу и маркетинг снизились на 33,4% по сравнению с предыдущим годом, но увеличились в 2,4 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Квартальная динамика объясняется расходами по проекту Финуслуги.

Комиссии маркетмейкеров выросли в 2,4 раза на фоне оживления торговой активности на рынках.

Налоги, за исключением налога на прибыль, снизились на 40,2% в результате сокращения облагаемых налогом (НДС) расходов на маркетинг и техническое обслуживание.

Расходы на амортизацию и техническое обслуживание увеличились на 3,2%, в то время как расходы только на амортизацию выросли на 14,2%. Рост расходов на амортизацию объясняется более высокими капитальными затратами в четвертом квартале 2022 года. Расходы на техническое обслуживание в годовом выражении сократились на 21,3%, так как ряд иностранных поставщиков прекратили предоставление услуг. Рост расходов на техническое обслуживание по сравнению с предыдущим кварталом на 13,2% связан с реализацией программы технического переоснащения.

Капитальные расходы по итогам второго квартала 2023 года составили 0,92 млрд рублей, по итогам первого полугодия 2023 года – 1,49 млрд рублей. Обновленный прогноз по капитальным расходам на 2023 год не изменился и составляет 4–6 млрд рублей. Фактические расходы зависят от темпов реализации программы технического переоснащения.

Обновленный прогноз роста операционных расходов на 2023 год составляет 6–10%.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Показатели II кв. 2023 II кв. 2022 Динамика годовая Yo кв. 2023 Динамика квартальная Рынок акций Комиссионные доходы, millones de rublos 1 617,5 466,7 246,6% 998,3 62,0% Объем торгов, млрд рублей 5 332,5 2 522,3 111,4% 3 304,1 61,4% Рынок облигаций Комиссионные доходы, млн рублей 712,2 244,1 191,8% 693,6 2,7% Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 3 968,3 1 450,1 173,7% 3 969,6 0,0% Artículos de valor Комиссионные доходы, млн рублей 1 622,0 1 160,0 39,8% 1 475,0 10,0% Объем торгов, млрд рублей 66 713,0 55 875,6 19,4% 60 939,0 9,5% Денежный рынок Комиссионные доходы, млн рублей 2 767,0 2 246,0 23,2% 2 249,0 23,0% Объем торгов, млрд рублей 184 027,1 164 075,1 12,2% 186 928,6 -1,6% Срочный рынок Комиссионные доходы, млн рублей 1 464,4 555,6 163,6% 1 178,1 24,3% Объем торгов, млрд рублей 17 758,3 15 032,5 18,1% 13 771,4 29,0% Расчетно-депозитарные услуги Комиссионные доходы, млн рублей 2 298,6 1 747,8 31,5% 2 157,0 6,6% Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 69 949,8 59 072,4 18,4% 62 566,4 11,8% Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга, маркетплейс и пр.) 1 451,3 1 636,1 -11,3% 1 209,0 20,0% Información útil, millones de rublos 340,5 263,6 29,2% 281,0 21,2% Realización de programas de observación y uso técnico, millones de rublos 385,5 270,2 42,7% 400,1 -3,6% Listado y uso de varios millones de rublos 178,7 108,2 65,2% 158,4 12,8% Mercado financiero financiero, millones de rublos 358,5 183,1 95,8% 235,6 52,2% Прочие комиссионные доходы, millones de rublos 188,1 811,0 -76,8% 133,9 40,5% Чистые процентные и прочие финансовые доходы Чистые процентные и прочие финансовые доходы, millones de rublos 8 958,3 11 761,9 -23,8% 13 185,1 -32,1% Portafolio de inversión, млрд рублей 2 166,5 3 554,3 -39,0% 2 249,2 -3,7%

Капитализация рынка акций на 30 июня 2023 года составила 49,13 трлн рублей (564,55 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли почти в 3,5 раза. Объемы торгов увеличились на 111,4% на фоне роста оборачиваемости ценных бумаг. Свыше 2,6 млн клиентов ежемесячно совершали сделки в течение квартала. Несоответствие между динамикой комиссионных доходов и объемов торгов объясняется асимметричной структурой тарифов, введенной в ноябре 2022 года.

Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли почти в 3 раза. Объем торгов (без учета однодневных облигаций) увеличился на 173,7%. Первичный рынок демонстрировал высокую активность в преддверии ожидаемых решений по денежно-кредитной политике. Эффективная комиссия на рынке облигаций выросла из-за обновленных тарифов, которые были введены в действие в начале года, и перераспределения объемов в более маржинальные торговые режимы с участием ЦК.

Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 23,2%. Объем торгов вырос на 12,2%. Разница в динамике объемов торгов и комиссионных доходов связана с увеличением средних сроков операций биржевого репо и репо с КСУ.

Комиссионные доходы на валютном рынке увеличились на 39,8%. Объем торгов вырос на 19,4%. Динамика эффективной комиссии объясняется структурой тарифов, введенной в действие в августе 2022 года. Структура объема торгов слегка сместилась в сторону менее прибыльного своп-сегмента. Объем торгов спот-инструментами вырос на 8,1%. Объемы операций своп увеличились на 26,8%.

Комиссионные доходы на срочном рынке выросли в 2,6 раза при увеличении объемов на 18,1%. Структура объема торгов сместилась в сторону товарных фьючерсов, а также фьючерсов на акции. Объем торговли индексными деривативами вырос на 22,0%, а объем торгов валютными деривативами снизился на 10,1%. Объем торгов контрактами на товарные инструменты вырос в 3,6 раза. Объем торгов контрактами на акции увеличился на 33,0%. Эффективная комиссия была в значительной степени обусловлена введением асимметричной тарифной структуры в июне 2022 года.

Прочие комиссионные доходы снизились на 11,3%. Доходы от продажи информационных услуг выросли на 29,2% в связи с ослаблением рубля. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 42,7%, в основном благодаря пересмотренным тарифам и внедрению высокоскоростных протоколов распространения рыночных данных – SIMBA ASTS и FIFO TWIME ASTS – на рынке акций и валютном рынке. Доходы от листинга и прочих услуг выросли на 65,2%, так как активность на первичном рынке облигаций в течение квартала оставалась высокой. Доходы от платформы Финуслуги выросли на 95,8%, до 358,5 млн рублей. Прочие комиссионные доходы снизились на 76,8%, так как доходы базового периода включали дополнительную комиссию за остатки на счетах в евро, которая составляла 0,2% сверх неположительной ставки ЕЦБ.

Размер собственных средств Биржи[3] Para esta edición de 2023 cuesta 116,97 millones de rublos. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств. Объем капитальных затрат составил 0,92 млрд рублей, средства в основном были направлены на раз работку и приобретение программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2023 года, подготовленн ая в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе “Инвесторам и акционерам”.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

ПАО Московская Биржа

El grupo “Московская Биржа” está integrado por una gran plantilla de negocios en Rusia дкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами дене жного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное) общество “Национальный расчетный депозитарий”), un также клиринговый центр (Небанковская кредитная о рганизация – центральный контрагент “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество)), выпо Funciones de contraste centralizadas que se pueden utilizar Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пострейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 de febrero de 2013 года на собс твенной торговой площадке (торговый код – MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

No hay información, consulte este documento, puede guardar perspectivas y другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой де ятельности Общества. Вы можете ожидают “, “полагают”, “оценивают”, “намереваются”, “будут”, “могли бы”, “могут”, включая отрицательные формы д анных глаголов , а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий обстоятельств, кот орые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления н еожидаемых событий. Muchos factores pueden estar relacionados con estos resultados, qué resultados factibles tienen que ver con удут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогно зного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельно сти, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Federaciones, asociaciones tecnológicas y de construcción integradas en otros países орых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Общ еством и его деятельностью.

[1] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего ф инансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли у убытков, чистой прибыли по финансовым активам, о цениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, доходов от курсовых разниц и доходов по операциям с драго ценными металлами за вычетом расходов minус процентные расходы.

[2] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего п роцентного дохода, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, и зменения которой отражаются в составе прибыли у убытков, доходов от курсовых разниц и доходов от о пераций с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы (в сравнении с чистым процентным и прочим финансовым доходом не включает в се бя чистую прибыль по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения кот орой отражаются в составе прочего совокупного дохода).

[3] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и и эквивалентов, финансо вых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовы х организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупны й доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов “овернайт”, кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обя зательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налог у на прибыль и прочих финансовых обязательств. Información de contacto para SM 7 (495) 363-3232PR@moex.com

