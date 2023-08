Source: MIL-OSI Russian Language News

23 августа исполняется 80 лет со дня официального окончания в 1943 году 50-дневной Курской битвы, после победы в которой стратегическая инициатива в Великой Отечественной войне окончательно перешла на сторону Красной армии.

Днём разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве является одним из 19 дней воинской славы России – памятных дат в ознаменование побед, сыгравших решающую роль в истории России. Победа на Курской дуге повлияла и на мировую историю, став одним из ключевых событий в деле разгрома фашистской Германии во Второй Мировой войне.

В сражении приняли участие около 4 млн человек, что вдвое больше, чем было задействовано под Сталинградом. Стороны подняли в воздух около 12 тысяч самолётов. В небе над курскими полями воевал известный советский ас Алексей Маресьев, который за участие в битве был удостоен звания Героя Советского Союза, сбив в одном бою сразу три немецких истребителя, что спасло жизни двум советским лётчикам. Причём на тот момент Маресьев воевал уже без обеих ног, ампутированных годом ранее, когда он был сбит и 18 дней ползком выбирался к людям через леса и болота. Позже о нём была написана «Повесть о настоящем человеке».

Всего же свыше 100 тысяч участников Курской битвы были награждены орденами и медалями, 231 стал Героем Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, а 26 удостоены почетных наименований. Курская дуга стала самой масштабной танковой битвой в истории, в ней приняло участие около 13 тысяч танков и САУ, потери которых были колоссальными с обеих сторон. Не зря это сражение порой называют Огненной дугой.

В ходе Курской битвы были освобождены два ключевых города страны – Орёл и Белгород. В честь этого события в Москве был дан первый за всю войну артиллерийский салют, на который ушли все запасы холостых снарядов столицы. В день завершения битвы, 23 августа, был освобождён и Харьков.

Ничто не сможет характеризовать успех Красной армии в этом сражении лучше, чем признание противников и союзников, не торопящихся до того момента открыть второй фронт.

Разработавший немецкую наступательную операцию «Цитадель» фельдмаршал Эрих фон Манштейн позже писал: «Это было последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С её неудачей инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим, поворотным пунктом в войне на Восточном фронте».

Президент США Теодор Рузвельт говорил своему сыну следующее: «Если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то, возможно, будущей весной Второй фронт и не понадобится».

В результате разгрома значительных сил вермахта на советско-германском фронте создались более выгодные условия для развёртывания действий американо-английских войск в Италии, было положено начало распаду фашистского блока – потерпел крах режим Муссолини, Италия вышла из войны на стороне Германии. Под влиянием побед Красной армии возросли масштабы движения сопротивлений в оккупированных немецкими войсками странах, укрепился авторитет СССР как ведущей силы антигитлеровской коалиции.

Значение победы в Курской битве невозможно недооценить. Поздравляем всех с этой знаменательной датой. Призываем помнить славные победы и павших защитников Отечества.

Государственный университет управления трепетно хранит историческую память. К примеру, этим летом ГУУ стал одним из первых и самых активных участников международного патриотического проекта «Лица Победы» среди российских вузов. К проекту может присоединиться любой желающий.

