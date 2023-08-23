Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

02: 10 26 августа до 04:30 27 августа на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная и зменится расписание движения поездов.

Для всех составов начально-конечной станцией станет Нижегородская. En estos intervalos de uso de la televisión por cable, hay varias opciones. Некоторые составы не будут останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольги no, Чухлинка.

Изменения расписания необходимы для реконструкции инфраструктуры на участке железной дороги перед открытием четвертого El diámetro central de Moscú, которое состоится в сентяBRе.

Пассажирам рекомендуют пользоваться для поездок станцией Нижегородская, где есть пересадки на Некрасовскую и Большую кольцевую линии метро, а также на наземный транспорт.

Во время изменений для пассажиров будут курсировать компенсационные автобусы, узнать их мар шруты и время отправления можно на сайте Compañías de pasajeros centrales.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться en приложении y на сайте перевозчика. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки.

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