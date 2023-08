26 и 27 августа изменится расписание движения поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 02: 10 26 августа до 04:30 27 августа на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная изменится расписание движения поездов.

Для всех составов начально-конечной станцией станет Нижегородская. При этом интервалы движения увеличатся до получаса, а часть поездов отменят. Некоторые составы не будут останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино, Чухлинка.

Изменения расписания необходимы для реконструкции инфраструктуры на участке железной дороги перед открытием четвертого Московского центрального диаметра, которое состоится в сентябре.

Пассажирам рекомендуют пользоваться для поездок станцией Нижегородская, где есть пересадки на Некрасовскую и Большую кольцевую линии метро, а также на наземный транспорт.

Во время изменений для пассажиров будут курсировать компенсационные автобусы, узнать их маршруты и время отправления можно на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться в приложении и на сайте перевозчика. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки.

