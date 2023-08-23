Финансовые новости: Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Решением НКО НКЦ (АО) с 24 августа 2023 г. на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливается признак “Запрет коротких продаж”:
|Торговый код
|Название
|Текущий признак запрета коротких продаж
|Признак запрета коротких продаж с 24.08.2023 г.
|RСMM
|БПИФ РФИ “Райффайзен – Фонд денежного рынка”
|Нет
|Да
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