Финансовые новости: Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Решением НКО НКЦ (АО) с 24 августа 2023 г. на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливается признак “Запрет коротких продаж”:

Торговый код Название Текущий признак запрета коротких продаж Признак запрета коротких продаж с 24.08.2023 г. RС MM БПИФ РФИ “Райффайзен – Фонд денежного рынка” Нет Да



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