Финансовые новости: Внутреннее тестирование MOEX

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В эти выходные, 26 и 27 августа 2023 года, на промышленном контуре срочного рынка Московской биржи будет проводиться внутреннее тестирование.

Обращаем внимание, что тестирование затронет все протоколы.

Во избежание попадания в ваши боевые системы тестовых данных, рекомендуем отключить шлюзы и терминалы от торгово-клиринговой системы на ближайшие выходные.



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