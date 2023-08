С 26 по 28 августа закроют участок Люблинско-Дмитровской линии метро

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский метрополитен готовится к открытию нового участка Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до станции «Физтех». В связи с подключением этого участка к действующей сети метро с 26 по 28 августа не будет движения поездов от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской».

Станция «Петровско-Разумовская» временно станет конечной. В основном ограничения придутся на выходные дни, когда людей в транспорте меньше. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами, а также построить альтернативные маршруты через Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, Московское центральное кольцо и с помощью наземного транспорта.

Компенсационные автобусы будут курсировать вдоль закрытого участка с остановками у станций метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Петровско-Разумовская». Интервал движения в будни будет до двух минут, а в выходные — до трех минут. 26 и 27 августа, в субботу и воскресенье, на маршрут выйдет около 20 автобусов особо большого класса, а в понедельник, 28 августа, — около 50 таких автобусов. Транспорт будет ходить с 05:20 до 02:00, затрагивая все время работы метрополитена.

На время закрытия участка действующие маршруты автобусов № 167, 170, 179, 215к, 563, 656, 672 и 763 будут продлены до станции метро «Петровско-Разумовская», а на маршруте М40 организуют короткие рейсы М40к от Лобненской улицы до станции метро «Петровско-Разумовская».

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут сориентироваться во время закрытия станций. Они будут дежурить у закрытых входов и выходов, а также подскажут удобный альтернативный маршрут. Со всеми маршрутами можно ознакомиться на едином транспортном портале.

С открытием участка примерно 500 тысячам москвичей станут доступны новые маршруты. Разгрузятся станции метро «Алтуфьево» и «Селигерская», а также Дмитровское шоссе и Лианозовский проезд.

