С начала года 280 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ «Технополис Москва»

Стажировку и производственную практику в компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за первые шесть месяцев текущего года прошли 280 студентов столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Проект «Техностажировка», который появился в начале 2022 года, помогает студентам получить профессиональные навыки, а предприятиям — подобрать молодые кадры на востребованные и дефицитные вакансии.

Ранее Мэр Москвы сообщил, что стажировку в высокотехнологичных компаниях — резидентах ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 года прошли более 800 студентов.

«Для высокотехнологичного производства, которое относится к самым наукоемким отраслям промышленности, важно как можно раньше привлечь начинающих специалистов, чтобы те еще на стадии обучения приобретали необходимые профессиональные навыки. Производственная практика и стажировка на предприятиях ОЭЗ “Технополис Москва” позволяют студентам проверить теоретические знания вживую, а работодателю — получить более мотивированные кадры. За первые шесть месяцев 2023 года возможностями проекта “Техностажировка”, объединившего свыше 60 компаний ОЭЗ “Технополис Москва”, воспользовались 280 студентов столичных вузов и колледжей», — отметил Владислав Овчинский.

Одними из самых ориентированных на молодежь предприятий стали компании «Аддитивный инжиниринг» (3D-печать) — 40 стажеров, «Фотоэксперт» (полиграфия) — 29 человек, «Нанотехнологический центр композитов» (новые материалы) — 19 стажеров, «Электронинвест» (микроэлектроника) — 15 студентов, «Амедарт» (фармпроизводство) — 14 человек.

«Особая экономическая зона Москвы и компании-резиденты заключили более 30 соглашений с ведущими столичными образовательными учреждениями об организации учебных, производственных, преддипломных практик и стажировок. В их числе — Национальный исследовательский университет “МИЭТ”, чья инновационная площадка расположена на территории ОЭЗ “Технополис Москва”, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российский университет дружбы народов, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российский технологический университет, Московский государственный образовательный комплекс. С каждым годом количество студентов технических специальностей, желающих приобрести необходимые для будущей карьеры навыки и получить предложение по трудоустройству, увеличивается», — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Чтобы трудоустроиться на предприятие особой экономической зоны столицы, необходимо заполнить специальную форму на сайте ОЭЗ «Технополис Москва» в разделе «Техноработа», который ежедневно обновляется.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

