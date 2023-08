СУНЦ МГУ – лучшая школа России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

Рейтинг лучших школ России снова возглавил Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени А.Н. Колмогорова (СУНЦ) МГУ. Университетская гимназия МГУ сохранила за собой пятую строчку. Всего в рейтинг вошли 200 лучших школ страны.

СУНЦ МГУ также возглавил рейтинг по конкурентоспособности выпускников по укрупненному направлению подготовки «Технические, естественнонаучные направления и точные науки».

Рейтинговое агентство RAEX в девятый раз провело исследование поступления абитуриентов в лучшие вузы России. По итогам были составлены рейтинги отечественных школ.

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий: «СУНЦ МГУ подтвердил свои лидирующие позиции в рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. «СУНЦ МГУ подтвердил свои лидирующие позиции в рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Это отражает усилия преподавателей и воспитателей центра по подготовке нашей интеллектуальной элиты, будущего страны. Отрадно, что в пятерку лучших по версии агентства RAEX также вошла Университетская гимназия МГУ. Успехи этих двух школ в составе Московского университета не только демонстрируют внимание, которое Московский университет уделяет подготовке кадров на всех ступенях образовательного процесса, но и позволяют разрабатывать лучшие образовательные практики, делиться ими со всем учительским сообществом».

Рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников показывают, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты страны. Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2021 и 2022 года. Всего агентством обработана информация о поступлении 230 тыс. выпускников. Число позиций в рейтинге в этом году было увеличено до трехсот.

СУНЦ МГУ остается лучшим в подготовке абитуриентов технического профиля, а Медицинский Сеченовский предуниверсарий – поступающих на медицинские специальности.

