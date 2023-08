Студенческий киберспорт в России: рост популярности и перспективы фиджитал-спорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Эксперты ВШЭ выяснили, что 75,3% студентов мужского пола играют в соревновательные онлайн-игры как минимум несколько раз в месяц. Среди женщин такое хобби встречается гораздо реже: только 20,2% студентов женского пола интересуются онлайн-играми. Об этом свидетельствуют результаты экспертно-аналитического доклада о состоянии студенческого киберспорта в отечественных вузах, выпущенного специалистами НИУ ВШЭ. Авторы исследования выяснили, что 19,9% всех студентов играют в онлайн-игры каждый день, 17,1% — несколько раз в неделю и 11,7% — несколько раз в месяц. 51,3% студентов вовсе не играют в онлайн-игры. Среди мужчин эти показатели выше: 33,4% играют ежедневно, 27,3% — несколько раз в неделю, 14,6% — несколько раз в месяц. Только 24,6% из них не играют вовсе. Среди женщин эти цифры намного скромнее: 5,5% играют каждый день, 6,2% — несколько раз в неделю, и 8,5% — несколько раз в месяц. Большинство, 79,8%, в онлайн-игры не играют. В докладе также отмечается, что наибольшую поддержку киберспорту оказывает Российский технологический университет (РТУ МИРЭА). Этот вуз выделяется профессиональным техническим оснащением своего киберспортивного центра, материальной и организационной поддержкой студентов, а также мотивированностью членов киберспортивного сообщества. Кроме РТУ МИРЭА, в тройку лидеров по развитию киберспортивной инфраструктуры входят РГУ им. А.Н. Косыгина и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Также высокий уровень поддержки киберспорта отмечен в Томском государственном университете, Московском политехе, Университете ИТМО, НИУ ВШЭ и других вузах. Авторы доклада отметили интересное направление в киберспорте — фиджитал-спорт, который сочетает классический спорт, киберспорт и технологии виртуальной реальности. В России это направление представлено множеством дисциплин, включая фиджитал-футбол, баскетбол, гонки, единоборства, хоккей и MOBA-игры. В ходе исследования был задан вопрос о необходимости включения фиджитал-спорта в учебную программу по физкультуре. 22,6% респондентов «определенно согласны» с этим, 22,1% «скорее согласны». Среди тех, кто играет в игры, 25,5% «скорее согласны», а 36,8% «определенно согласны». При этом 55,4% мужчин и 33,1% женщин поддерживают идею включения фиджитал-спорта в учебную программу. На данный момент многие российские вузы активно развивают и поддерживают фиджитал-спорт. Алтайский государственный университет разрабатывает программы по его введению как отдельной дисциплины. В 2022 году в России был запущен проект «Игры будущего», международный турнир по 16 фиджитал-дисциплинам, с планируемым проведением чемпионата в 2024 году.

«Поддержка киберспортивных инициатив — это возможность вовлечь студентов в конструктивную деятельность, не упустить из виду активную часть молодежного сообщества. Для многих университетов эта сфера пока что terra incognita, и те, кто уже открыл для себя киберспорт, сейчас находятся в более выгодных условиях: у них появляется дополнительный фактор привлекательности для абитуриентов, растет разнообразие внеучебных активностей, формируются научные группы вокруг данных, которые генерирует эта область», — прокомментировал доклад заместитель проректора НИУ ВШЭ Илья Яськов.

