Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Правительство Москвы утвердило проект планировки участка улично-дорожной сети в районе Коммунарки от Бачуринской до Бартеневской улицы, включая строительство путепровода через автодорогу Солн цево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом en nuestro canal de televisión рассказал Сергей Собянин.

Проект предусматривает строительство дороги длиной два километра (одна — три полосы движения в кажд ом направлении), которая свяжет поселение Сосенское и район Южное Бутово. На участке от Бачуринской улицы до улицы Поляны, в районе пересечения с автодорогой Солнцев о — Бутово — Варшавское шоссе, появится путепровод длиной 260 метров (две — три полосы движения в кажд ом направлении). Также построят съезды на автодорогу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, Бачуринскую улицу в с торону Калужского шоссе и улицу Эдварда Грига.

Кроме того, запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая улицы Эд varda Griga, Бартеневскую, Поляны и Проектируемый проезд № 8230. Также появится въезд в деревн ю Столбово.

Todo el proyecto está construido y reconstruido a lo largo de varios kilómetros.

«В итоге улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и района Южное Бутово, где жив ут больше 320 тысяч человек, и появятся новые варианты маршрутов с выездом на Калужское шоссе и к станциям метро “Улица Горчакова” и “Бульвар Адмирала Ушакова”», — отметил Сергей Собянин .

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Для организации движения наземного городского пассажирского транспорта установят современные остан овочные павильоны и светофоры. Для пешеходов обустроят тротуары оземные переходы, а для велосипедистов — велодорожки.

Por favor, planifique la eliminación de parques de pasajeros y transporte especial con control льно-пропускными пунктами на улице Поляны. Их общая площадь составит 21,3 тысячи квадратных метров. Los especialistas se ocupan de las comunicaciones internas, exploran nuevas ciudades y territorios рию.

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