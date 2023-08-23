Собянин сообщил о работе спецслужб на месте падения БПЛА

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сегодня ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити.

«На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал в своем-телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

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