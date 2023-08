Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» москвичи выберут название для новой магистрали столицы — северного дублера Кутузовского проспекта. Трассу планируют открыть в ближайшее время. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

«В ближайшие недели планируем открыть новую вылетную магистраль — северный дублер Кутузовского проспекта. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание более 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья. За счет создания альтернативы Кутузовскому проспекту перепробег автотранспорта сократится на 3,5 километра, а время в пути — в среднем до 30 минут», — написал Мэр Москвы.

Шестиполосная магистраль длиной около 10 километров пройдет от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и выйдет на северный обход города Одинцово в Московской области.

Северный дублер Кутузовского проспекта — это рабочее название. Постоянное имя таким объектам присваивают незадолго до открытия.

Многие проспекты и улицы на западе столицы носят имена полководцев и партизан Отечественной войны 1812 года — например, Кутузовский проспект, улица Барклая. Несколько лет назад по решению москвичей магистраль с рабочим названием «южный дублер Кутузовского проспекта» получила имя Генерала Дорохова.

«Поэтому было бы логично назвать северный дублер проспектом Багратиона в память об одном из главных героев Бородинского сражения», — отметил Сергей Собянин.

Среди других вариантов — Одинцовское шоссе и Деловой проспект по названиям конечных точек магистрали.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI