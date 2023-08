Психология, бизнес и классическая музыка: анонсирована программа Московского урбанфорума в Гостином Дворе на выходные

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 и 27 августа на площадке Московского урбанистического форума — 2023 в Гостином Дворе пройдет насыщенная программа. Посетители смогут послушать лекцию семейного психолога, посетить музыкальный вечер, поработать над своим речевым имиджем и принять участие в кибертурнирах.

В субботу, 26 августа, в 16:00 в зале «Москва» состоится лекция известного психолога, гипнотерапевта, семейного консультанта и блогера Марка Бартона. Прослушать ее можно будет бесплатно.

В этот же день в 13:30 выступит пианистка Валентина Лисица, обладательница золотых медалей престижных международных конкурсов. Исполнительница занимает 11-ю строчку в опубликованном в 2022 году рейтинге 100 лучших пианистов мира. Она в тройке лучших в мире женщин-пианисток вместе с аргентинкой Мартой Аргерих и японкой Мицуко Утидой.

Ключевым культурным событием субботы в Гостином Дворе станет концерт «Путешествие вокруг света за 60 минут». Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством прославленного дирижера Юрия Башмета исполнит такие произведения, как «Буря» из концерта «Лето» для скрипки с оркестром Антонио Вивальди, прелюдия из «Хольберг-сюиты» Эдварда Грига, финал из Серенады для струнного оркестра до мажор Петра Чайковского, полька из балета «Золотой век» Дмитрия Шостаковича. Такая программа порадует и любителей, и самых искушенных слушателей. Музыкальный вечер начнется в 20:00 в большом зале «Москва».

Более двух миллионов человек уже посетили площадки Московского урбанистического форума

27 августа в 17:00 в большом зале «Москва» пройдет дискуссия «Как получить от жизни свое?». Ее проведет Седа Каспарова, автор курсов по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям. Слушатели узнают, что такое речевой имидж, как преодолеть страхи и ограничения, улучшить навыки общения и зачем нужен выход из зоны комфорта. В мероприятии также примет участие известный врач Алексей Безымянный, руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы. Модератором встречи станет телеведущий Карен Адамян.

Кроме того, в эти выходные в Гостином Дворе пройдет серия кибертурниров. Спортсмены покажут свои умения в таких играх, как Fortnite и League of Legends, Valorant, «Мир танков», CS:GO, Dota 2 и FIFA 2023.

26 августа в Гостином Дворе пройдет кибертурнир «Графус». «Графус» — это обучающая система по проведению финансовых расследований, кейсы которой основаны на типологии отмывания денег. Она позволяет искать информацию с помощью визуального запроса, анализировать взаимосвязи между объектами, представлять результаты в виде графов (совокупности точек и объединяющих их линий), а также выявлять похожие теневые схемы. Все используемые данные являются вымышленными.

Москвичам расскажут о том, как проводятся финансовые расследования с использованием этой системы, и покажут учебные кейсы. Затем участники соревнования смогут сами решить задачи. Начало кибертурнира в 10:00.

В этот же день также пройдет мастер-класс по танцам Melbourne Shuffle. Он начнется в 11:30 на центральной площади Гостиного Двора.

Посетители Гостиного Двора смогут посетить питчинг-сессию «Супермаркет бизнес-проектов юных предпринимателей». На мероприятии выступят финалисты и победители второго сезона проекта «Mos.МШУ», которые расскажут о своем пути и успехах, презентуют свои бизнес-идеи.

Для маленьких посетителей в Гостином Дворе подготовили специальную программу. В течение двух дней с 10:00 на площадке зала «Москва» будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы столицы. Среди них хореографическая студия «Карусель», духовой оркестр «Виртуозы», фольклорный ансамбль «Светелка», детский музыкальный театр «Домисолька». Кроме того, для детей пройдут десятки творческих мастер-классов, в частности по росписи пряников, изготовлению игрушек и аксессуаров, созданию витражных картин.

Гостям форума доступны бесплатные обзорные экскурсии. На них можно узнать больше об интерактивном мультимедийном пространстве с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Экскурсии проводят сотрудники центров госуслуг, которые помогают гостям погрузиться в атмосферу комфорта и заботы и рассказывают о демонстрируемых композициях. Туры начинаются каждые 20 минут рядом с зоной «Регистрация». Продолжительность — 60 минут.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Здесь будут проходить лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проведут бесплатные концерты. Подробнее ознакомиться с программой Московского урбанистического форума, а также с экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте площадки.

