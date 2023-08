Предприниматели смогут открыть автосервисы в ТиНАО и ЮЗАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на торги два земельных участка под строительство объектов автообслуживания. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«На открытые аукционы выставлены два земельных участка в Троицком и Юго-Западном административных округах. С победителями подпишут договоры аренды на 2,5 года. Они смогут построить здесь капитальные объекты под открытие автосервисов. Размер арендной платы определится в ходе торгов, которые пройдут в электронной форме 21 сентября. После ввода объектов в эксплуатацию и регистрации прав собственности арендаторы смогут выкупить участки по исключительному праву», — рассказал Иван Щербаков.

Первый участок расположен в Северном Бутове на окраине жилого микрорайона на улице Поляны, в нескольких километрах от Московской кольцевой автодороги, Варшавского и Симферопольского шоссе. Площадь участка — около 1,4 тысячи квадратных метров. На нем можно построить здание площадью до 964 квадратных метров.

Второй объект площадью более 4,2 тысячи квадратных метров находится в поселении Щаповском рядом с Брестским шоссе и Центральной кольцевой автодорогой. Площадь будущего автосервиса здесь может достигать тысячи квадратных метров.

Заявки принимают до 18 сентября. Для участия в аукционах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома: вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

