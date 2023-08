Популярные исполнители и диджеи выступят на Московском урбанфоруме в «Зарядье»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 25 по 27 августа в рамках Московского урбанистического форума в парке «Зарядье» пройдут концерты популярных исполнителей и выступления диджеев.

В пятницу музыкальный вечер начнется в 20:00 с выступления автора и диджея Puffy Puff. В 21:00 концерт продолжит группа Cream Soda — один из самых перспективных и актуальных проектов российской музыкальной индустрии. Коллектив исполнит популярные хиты и композиции из нового альбома.

В выходные посетители парка смогут потанцевать под диджей-сеты. Музыка будет звучать под открытым небом с 19:00.

Вход на все выступления свободный.

Московский урбанистический форум проходит в столице с 1 августа по 10 сентября. Впервые его площадками стали сразу четыре городских пространства: парк «Зарядье», олимпийский комплекс «Лужники», Центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор.

