Показы фильмов, встречи с артистами и экскурсии: День российского кино пройдет на ВДНХ

В последние выходные августа ВДНХ станет центром притяжения для киноманов. 26 и 27 августа на территории главной выставки страны пройдут мероприятия, посвященные Дню российского кино и акции «Ночь кино». Для посещения мероприятий потребуется зарегистрироваться.

«День российского кино для выставки — это всегда особенный праздник, на который мы традиционно приглашаем наших гостей. В этом году для посетителей пройдут экскурсии, кинопоказы и встречи с артистами, которые помогут познакомиться с богатой историей отечественного кинопроизводства как его ранних этапов, так и современности. ВДНХ — одна из главных кинематографических локаций Москвы. Здесь снимались фильмы “Свинарка и пастух”, “Светлый путь”, “Подкидыш” и другие культовые картины. А легендарный монумент Веры Мухиной “Рабочий и колхозница”, венчающий одноименный павильон, является эмблемой киностудии “Мосфильм”», — отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Он также напомнил, что по пятницам, субботам и воскресеньям в летнем кинотеатре-лектории гости ВДНХ могут бесплатно посмотреть лучшее российское и зарубежное кино.

26 августа Музей кино устроит «Большое кинопутешествие». Это праздничный фотоквест, в котором смогут принять участие все желающие. Задача проста — прогуляться по ВДНХ в поисках трех самых кинематографичных локаций. Затем нужно сделать пост с отметкой музея и тремя фото на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Задания будут опубликованы в 08:00 26 августа на страницах Музея кино в социальных сетях. Первые пять человек, успешно выполнившие условия, будут награждены памятными подарками.

При прохождении квеста одну из остановок нужно будет сделать в самом Музее кино, где пройдут тематические экскурсии. В 12:00 запланирована экскурсия «Секреты киномеханика», в 15:00 — «Лабиринт истории», в 18:00 — «Кабинет Сергея Эйзенштейна».

Семьи с детьми и поклонников кинематографа, желающих узнать, как устроен современный прокат фильмов, объединит программа кинокомпании «Наше кино». В 13:00 гостям покажут новинку экрана «Баба Яга спасает мир» в кинозале имени Александра Ханжонкова. После состоится паблик-ток со съемочной группой на тему «Возрождение жанра киносказки. Почему новое семейное кино стало драйвером современного кинопроката?». Зрителям расскажут о новых тенденциях кинопроката и об особенностях работы над фильмом. Среди спикеров — генеральный продюсер фильма «Баба Яга спасает мир» Армен Ананикян и режиссер картины Карен Захаров. Модератором выступит киновед Майя Монгольцева.

С 14:00 до 20:40 в кинозале имени Андрея Тарковского киновед Станислав Луговой представит подборку фильмов 40–50-х годов прошлого века под общим названием «Великие путешественники в советском кино». Зрители увидят картины «Миклухо-Маклай» (режиссер Александр Разумный, 1947), «Пржевальский» (режиссер Сергей Юткевич, 1951), «Хождение за три моря» (режиссер Василий Пронин, 1958). Зарегистрироваться на показы можно на сайте Музея кино в разделе «Ночь кино — 2023».

Семейный марафон кинопоказов «Большое кинопутешествие» с 12:00 до 20:20 пройдет в секции «Библиотека киноискусства» (улица Каретный Ряд, дом 5/10, строение 2). Вместе с героями «Союзмультфильма» гости отправятся в мультипликационное путешествие в тридевятое царство, послушают любимые песни в исполнении бродячих бременских музыкантов и прокатятся на таинственном летучем корабле. Вход по бесплатному билету, который можно оформить на сайте Музея кино в разделе «Ночь кино — 2023» или приобрести в кассе в день показа.

26 августа в 17:00 в павильоне № 26 (Музей транспорта Москвы) состоится показ картины «Через тернии к звездам». Это советский широкоформатный научно-фантастический двухсерийный фильм 1980 года режиссера Ричарда Викторова по сценарию писателя Кира Булычева.

27 августа праздник кино продолжит тематическая экскурсия «Отечественная история и фольклор — неисчерпаемые источники сюжетов кинематографа страны» в музее славянской письменности «Слово». Ее участникам расскажут, как отдельные события из истории страны находили отражение в документальных и художественных фильмах. Главными героями экскурсии станут летописец Нестор, легендарный новгородский купец Садко, царь Иван Грозный, мореплаватель Афанасий Никитин, император-реформатор Петр Первый и другие персоны. Начало в 17:00. Регистрация по ссылке.

Любителей отечественного кинематографа также приглашают с 22 августа по 30 октября познакомиться с бесплатной уличной выставкой «Супергерои, которые живут среди нас» на территории северного розария ВДНХ. Алиса Селезнева, разведчик Штирлиц, Оля и Яло, Нийя и другие герои предстанут в современных образах, сгенерированных искусственным интеллектом. Выставку организует Киностудия имени М. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

