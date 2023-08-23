Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

На площадке Foro urbano de Moscú En «Лужниках» начались профессиональные соревнования столичных пожарных и спасателей «Пожарный о» cojear». Los días 23 y 24 de agosto se encuentran en el complejo olímpico Alllee Славы. Профессиональное мастерство продемонстрируют около 150 человек — лучшие представители пожарно- и и а variados y variados, variados y variados Departamento de la mayoría de los residentes, situaciones de riesgo y situaciones desfavorables города Москвы.

Соревнования «Пожарный олимп» — своеобразный кросссфит для огнеборцев. Участники выполняют испытания на скорость: надевают специальную одежду и включаются в дыха тельные апараты, перемещают брус на специальном тренажере ударом кувалды, переворачивают авто мобильную покрышку, пробегают часть дистанции змейкой, преодолевая препятствия в виде конусо в. Asegúrese de que estos dispositivos estén actualizados según las necesidades de los usuarios.

Después de realizar una descarga previa con un instrumento especial, prologue el sonido ую линию и ликвидировать условное возгорание. Финальная задача — эвакуация «пострадавшего» из тоннеля.

Los perfiles de configuración de espacios y lugares se proporcionan de forma regular con esta técnica года. Среди них многоборье спасателей, конкурс «Московские мастера» по по профессиям «пожарный» и «спасатель» », состязания по ликвидации последствий аварии на дороге и многие другие. Их главные цели — повышение мастерства специалистов и оттачивание навыков, необходимых при реальн ых происшествиях.

Высокий профессионализм сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы ежегодно подтверж дается победами в соревнованиях по пожарно-спасательному делу на межрегиональном и всероссийском уровнях.

Hace 10 segundos en el complejo olímpico “Лужники” en las habitaciones Foro urbano de Moscú ежедневно, кроме понедельников, проходят clases maestras de Moscú, во время которых можно научиться оказывать первую помощь и спользовать средства спасения н а воде, узнать, как действовать при возгорании, and покорить 12-метровый скалодром под руководством на ставников. Además, los equipos de uso común y técnico especializado pueden ofrecer trajes especiales ы, защищающие спасателей и пожарных от воздействия высоких температур, и посидеть за рулем авт омобилей, применяемых для спасения людей and ликвидации последствий разных происшествий.

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