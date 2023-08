От Плескова до станции Подольск МЦД-2: в ТиНАО открыли новый автобусный маршрут с996

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ТиНАО организовали новый автобусный маршрут с996 по просьбам местных жителей. Он соединил поселок Плесково со станцией Подольск второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

На маршруте работают три современных автобуса отечественного производства, пассажирам доступны тарифы и сервисы транспортного комплекса столицы. С момента начала работы на автобусах маршрута совершили уже около семи тысяч поездок.

Новый маршрут также позволяет быстро добраться до приюта для животных в поселении Краснопахорском. Для безопасности и комфорта пассажиров здесь установлен светофор и современный остановочный павильон.

«С появлением маршрута с996 жители поселений Михайлово-Ярцевского, Краснопахорского и Щаповского могут удобно добираться до станции Подольск МЦД-2 и соцобъектов в подмосковном городе. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта в Новой Москве по поручению Мэра Москвы», — добавил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

