Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
На сайте приёмной комиссии опубликованы первые приказы о зачислении на договорные места по программам магистратуры.
Обращаем ваше внимание на то, что в ближайшее время появятся новые приказы со списками поступивших, которые не вошли в них сейчас.
До встречи в стенах Государственного университета управления!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 23.08.2023
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