Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На сайте приёмной комиссии опубликованы первые приказы о зачислении на договорные места по программам магистратуры.

Обращаем ваше внимание на то, что в ближайшее время появятся новые приказы со списками поступивших, которые не вошли в них сейчас.

До встречи в стенах Государственного университета управления!

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первые приказы о зачислении на договорные места по программам магистратуры. Обращаем ваше внимание на то,… ” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/Инфраструктура-ГУУ_2022-1-e1666019350667.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b-%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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