НГУ выступил инициатором создания консорциума по внедрению синхротронного излучения в нефтедобыче

23 августа на X Международном форуме технологического развития «Технопром 2023» состоялось подписание соглашения между Новосибирским государственным университетом, ПАО «Газпром нефть», ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», Томским политехническим университетом, Казанским федеральным университетом, Институтом катализа СО РАН, Институтом гидродинамики СО РАН и Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

Задача восьмистороннего соглашения по созданию консорциума «Синхротронное излучение для нефтегазовых технологий» состоит в создании методик исследования процессов, происходящих в горных породах при добыче нефти и газа. Возможности СКИФ позволяют исследовать эти процессы в динамике на микро- и наноуровне, что открывает перспективы развития новых способов повышения нефтеотдачи. Чтобы к моменту запуска СКИФа в 2025 году можно было начинать практическую деятельность, методики и оборудование нужно разрабатывать уже сейчас. С этой целью сформирован консорциум, каждая из восьми организаций которого вносит свои наработки для решения общей задачи.

Головной организацией консорциума является Новосибирский государственный университет, который синхронизирует задачи между всеми участниками. Важнейшими членами консорциума являются ЦКП «СКИФ», отвечающий за создание и эксплуатацию синхротрона, а также ПАО «Газпром нефть», заинтересованное в эффективности разрабатываемой технологий и их практическом применении при разработке месторождений.

— Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума 16 июня было подписано трехстороннее соглашение между Новосибирским госуниверситетом, Правительством Новосибирской области и ПАО «Газпром нефть» о сотрудничестве в области развития технологий нефтедобычи. Одним из ключевых пунктов этого соглашения является намерение развивать методики синхротронного излучения для интенсификации нефтедобычи. Это деятельность релевантна проекту «Цифровой Керн», который сейчас реализуется компанией «Газпром нефть» на базе Новосибирского госуниверситета. Объединение возможностей передового компьютерного моделирования и экспериментальной установки класса мега-сайнс при поддержке администрации области и с привлечением опыта и ресурсов крупнейшей компании дает уникальные возможности для успешной реализации проекта, — сообщил руководитель НОЦ «Газпромнефть – НГУ» и ПИШ «Когнитивная инженерия» Сергей Головин.

Также в Консорциум входят Томский политехнический университет, который работает над созданием двух станций – «Микрофокус» и «Электронная структура», – где будут проводиться эксперименты, а также ограничительных конструкций для других станций; Казанский федеральный университет, имеющий наработки по использованию рентгеновского излучения для микротомографии и анализа динамических процессов в керне; Институт гидродинамики СО РАН, в настоящий момент занимающийся изготовлением кернодержателя – устройства, в которое будет загружаться материал горной породы, и внутри которого будут воссоздаваться пластовые условия для имитации добычи нефти; Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, имеющий успешный опыт обработки и интерпретации аналогичных данных на основании предварительных экспериментов на иностранных синхротронах. Консорциум открыт для новых участников и партнеров по применению разрабатываемых методик и технологий.

