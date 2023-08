На Изумрудной улице построят дом по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Лосиноостровском районе построят дом по программе реновации. Новостройка будут находиться по адресу: Изумрудная улица, земельный участок № 44.2.

«В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», — сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дом будет односекционным. Фасады облицуют керамогранитными плитами светло-бежевого цвета, установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

В новостройке будет 161 квартира: 23 однокомнатные, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные. Пять из них оборудуют для маломобильных жильцов: увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. В жилых помещениях выполнят улучшенную отделку по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

Первый этаж сделают нежилым. Здесь разместят объекты инфраструктуры, офисные и технические помещения для обслуживания жилых домов. Кроме того, там могут открыть магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле оборудуют колясочную, кладовую для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики.

В доме установят четыре современных лифта: два грузоподъемностью 100 килограммов и два на 630 килограммов. В них будут визуальные и тактильные средства информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе появится детская игровая площадка с современными качелями и горками, а для спортсменов установят новые тренажеры, турники и брусья.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

