На ВДНХ впервые пройдет чемпионат мира по джигитовке

На ВДНХ в Центре национальных конных традиций впервые состоится чемпионат мира по джигитовке. Он пройдет 25 и 26 августа на выводном круге. В состязаниях примут участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Пакистана, Турции, Индонезии, Саудовской Аравии и Франции.

Соревнования пройдут по двум дисциплинам: специальной джигитовке (владение оружием на выбор — шашка, меч или любой вид пики длиной 220–270 сантиметров) и вольной джигитовке (трюковые элементы). От каждой страны выступит команда из трех человек либо один спортсмен в личном зачете. Лошадей спортсменам предоставят организаторы чемпионата.

25 августа в 16:00 на выводном круге состоится жеребьевка для определения лошади, на которой будет выступать спортсмен. В 16:30 начнется открытая тренировка команд.

26 августа соревнования откроются в 13:00 парадом на выводном круге. В 14:00 выступят спортсмены в дисциплине «вольная джигитовка», в 15:30 — «специальная джигитовка». Награждение победителей и закрытие чемпионата начнутся в 18:00. Вход на соревнования свободный.

Международная федерация конноспортивной джигитовки зарегистрирована в России в 2016 году. Джигитовка — это военно-прикладной вид конного спорта, скачка на лошади, во время которой спортсмен в седле выполняет гимнастические и акробатические трюки, а также демонстрирует мастерство владения оружием. Профессионалам необходимо не только развивать физические способности, но и налаживать контакт с лошадью.

