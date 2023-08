«Молодежь Москвы» и проект «ВРаботе» приглашают москвичей на программу трудоустройства «ОФ.ФЕР»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москвичей приглашают на бесплатный образовательный интенсив «ОФ. ФЕР», посвященный построению успешной карьеры. Принять участие в нем могут как молодые специалисты, так и те, кто задумывается о смене деятельности. Эксперты в сфере рекрутинга помогут правильно составить резюме и расскажут, на что следует обращать внимание при отклике на вакансии.

«ОФ.ФЕР» — это новая программа проекта «ВРаботе», которая должна помочь соискателям в возрасте от 18 до 35 лет получить предложение о работе и построить успешную карьеру.

Ее участниками станут 300 горожан, для которых проведут очный образовательный курс. Под руководством опытных рекрутеров они пройдут весь путь трудоустройства, начиная с составления резюме и заканчивая выбором подходящей компании-работодателя.

«Проект “ВРаботе” всегда старается создавать программы с учетом трендов и запросов рынка труда, но важно понимать, с какими трудностями сталкивается соискатель. Интенсив направлен на помощь молодежи не только в поиске работы, но и в аспектах самоопределения, подготовки ко всем этапам отбора в компанию и понимания всех возможностей, которые есть на рынке труда», — отметила Екатерина Драгунова, председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

К участию в интенсиве приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет с любым уровнем образования. Программа может быть интересна как тем, кто уже работает и хочет сменить сферу деятельности или продвинуться по карьерной лестнице, так и тем, кто только начинает свою карьеру.

Интенсив включает три этапа: отбор, обучение и сопровождение. Первый из них пройдет в заочном формате — команда проекта «ВРаботе» рассмотрит поданные заявки и отберет 300 участников. К каждой заявке должен быть прикреплен видеоролик-интервью, в котором соискатель за 1,5 минуты рассказывает о себе, мотивации попасть в программу и желаемом месте работы. Затем состоятся онлайн-собеседования с членами команды проекта.

Второй этап программы «ОФ.ФЕР» представляет собой трехдневный образовательный интенсив, посвященный основным аспектам трудоустройства. Так, в первый день с участниками поговорят об особенностях профориентации: о наиболее востребованных профессиях, о том, где они хотят работать и как правильно выбрать компанию-работодателя. В течение второго дня эксперты расскажут, как правильно составить резюме и сопроводительное письмо, а также вести социальные сети.

В рамках третьего дня москвичи узнают о механизмах поиска работы и о том, на что важно обращать внимание при отклике на вакансии. Они также получат ценные лайфхаки для успешного прохождения собеседования.

На заключительном этапе программы «ОФ.ФЕР» за участниками будут закреплены HR-специалисты. Они проведут первичное консультирование, выдадут каждому потенциальному соискателю конкретные задания и подскажут, как подбирать вакансии в соответствии с запросами.

В завершение программы москвичи получат предложения от компаний-работодателей и пройдут собеседования. Проект «ВРаботе» сотрудничает более чем с 250 партнерами, поэтому участники интенсива смогут трудоустроиться в организации интересующего их профиля.

«“ОФ.ФЕР” научит не бояться карьерных амбиций, на всем пути будет поддержка опытных экспертов. Они помогут построить уникальный карьерный маршрут, по итогу которого молодые специалисты получат заветные предложения о трудоустройстве», — рассказала Маргарита Евсюкова, руководитель проекта «ВРаботе».

В рамках интенсива проект «ВРаботе» проведет серию открытых образовательных мастер-классов, посвященных таким темам, как создание резюме, прохождение собеседования и поиск работы. Эти мастер-классы также будут доступны в записи в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Регистрация на программу откроется в сообществе программы в социальной сети «ВКонтакте».

Проект «ВРаботе» реализуется проектным офисом «Молодежь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики. Подробности можно узнать в телеграм-канале и сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

