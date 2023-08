Минэкономразвития: к 2025 году объемы товаров через российско-китайскую границу вырастут на 27%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Согласованная работа по реализации плана сотрудничества между ЕАЭС и КНР позволит дополнительно нарастить торгово-экономическое партнерство и отработать формат многостороннего практического диалога по наиболее чувствительным вопросам взаимной торговли. Об этом заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе двухдневной рабочей поездки в Китай.

Замминистра коммерции КНР Лин Цзи поддержал идею о сотрудничестве Китая и России не только в двустороннем формате, но и с участием Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Монголии. Стороны сошлись во мнении, что именно в таком формате удобно обсуждать глобальные проекты в сфере торговли и транзитной логистики, чтобы выстроить максимально выгодную для всех партнеров систему.

Лин Цзи отметил, что «полностью согласен с предложением России о присоединении других участников к приграничному сотрудничеству двух наших стран. Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Монголия – наши соседи. Нам важно налаживать с ними тесные, добрососедские связи. Тем более, что с Казахстаном и Киргизией у Китая уже созданы рабочие группы в рамках соответствующих комиссий по экономическому сотрудничеству. Механизм межправкомиссий позволил запустить процесс модернизации и реконструкции пунктов пропуска «Китай-Казахстан» и «Китай-Киргизия».

Одними из ключевых в обсуждении стали вопросы транспортно-логистического сотрудничества. По словам заместителя Министра коммерции Китая, логистика играет значимую роль для бесперебойного обеспечения поставок. Модернизация сухопутных пунктов пропуска и увеличение погрузочно-разгрузочных возможностей морских портов Владивостока позволят увеличить товарооборот между Россией и Китаем.

«На фоне мировых событий последних лет, стало очевидно, что нашим странами чрезвычайно важно развивать торговые перевозки через сухопутные пункты пропуска, особенно в приграничных районах Дальнего Востока. Морские перевозки из России в Китай развиваются очень медленно и ограниченно, – отметил Лин Цзи. – Мы рассчитываем на то, что новые стратегии во внешнеэкономической политике России создадут максимально благоприятные условия для сотрудничества между Россией и Китаем, особенно в Дальневосточном регионе».

Участники встречи уделили особое внимание сотрудничеству в области транспорта между регионами России и Китая. Стороны с удовлетворением отметили, что количество действующих и функционирующих пунктов пропуска между Россией и Китаем увеличилось до 19, постоянно повышается эффективность таможенного оформления, а объем грузов, проходящих через ключевые пункты пропуска, восстановился до доэпидемического уровня.

За прошлый год через российско-китайскую границу прошло на 19% больше грузовых транспортных средств по сравнению с предыдущим годом. Согласно прогнозам российских экспертов, объемы перемещения товаров будут только расти – еще на 27% к 2025 году.

«С российской стороны утвержден перечень приоритетных пунктов пропуска, строительство, реконструкцию и техническое оснащение которых необходимо осуществлять в первоочередном порядке. В него вошли 13 пунктов пропуска на российско-китайском участке государственной границы» – информировал Дмитрий Вольвач.

Стороны высоко оценили открытие автомобильного моста «Благовещенск – Хэйхэ» и железнодорожного моста «Нижнеленинское – Тунцзян», приняли решение о разработке эффективных мер по увеличению их пропускной способности.

Участники встречи проанализировали достигнутые результаты в сфере туризма: безвизовый режим для российских и китайских туристов в составе организованных групп, открытие китайских визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге, механизм обеспечения безналичной оплаты товаров и услуг для китайских туристов в России и возможное расширение авиасообщения между Россией и Китаем.

«Очевидно, что увеличение туристического потока и интенсификация деловых связей потребует увеличения количества рейсов, в том числе – чартерных авиаперевозок, – отметил Дмитрий Вольвач. – Российская сторона готова обсуждать дальнейшее расширение географии полетов российских и китайских авиакомпаний в рамках консультаций авиационных властей, запланированных на сентябрь этого года».

Сейчас из России в Китай летают 5 российских авиакомпаний по 13 маршрутам из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Иркутска, Новосибирска и Якутска с общей частотой 32 рейса в неделю. С китайской стороны из Китая еженедельно совершается 45 прямых авиарейсов.

«Наша общая задача – сконцентрироваться на выполнении всего объема достигнутых договоренностей. Создавать благоприятные условия для развития приграничного и межрегионального сотрудничества, оказывать поддержку компаниям в развитии инвестиционного сотрудничества, работать над улучшением транспортной инфраструктуры и деловой среды, – резюмировал итоги встречи Дмитрий Вольвач. – Необходимо наладить контакты между профильными ведомствами наших стран на различных уровнях, чтобы на постоянной основе осуществлять обмен информацией по интересующим обе стороны задачам и оперативно решать возникающие вопросы по текущей повестке двустороннего сотрудничества».

