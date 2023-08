Максим Решетников: правила ВТО остается фундаментом внешней торговли России

Source: MIL-OSI Russian Language News

ВТО остается основной международной площадкой для выработки правил международной торговли; членство в организации является фундаментом внешнеэкономической деятельности России. Об этом заявил во вторник, 23 августа, министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе сессии на Московском урбанистическом форуме.

«При всей сложности текущего положения организации, в том числе при отсутствии механизма разрешения споров, а также разных уровнях защиты рынков, – это единый рынок, это торговля с Китаем, с Индией. Все наши основные торговые партнеры – члены ВТО», – сказал министр, комментируя целесообразность участия РФ в организации.

Он пояснил, что в случае гипотетического выхода из ВТО Россия исключит себя из всех существующих механизмов регулирования международной торговли, и тогда придется договариваться о них снова, причем, скорее всего, на менее выгодных условиях. Глава Минэкономразвития также напомнил, что партнеры России по ЕАЭС – тоже члены ВТО. «То есть это «домино», где костяшку толкнуть легко, но куда она потом приведет и что потом упадет, – наверное, мы сейчас плохо представляем», – констатировал он. Поэтому для России членство в ВТО – «некая ценность, аксиома, на которой строится весь фундамент внешнеэкономической деятельности», подчеркнул Максим Решетников.

При этом введение против нашей страны санкций во многом развязало руки, и Россия сейчас более активно по многим направлениям защищает свой рынок, продолжил министр. «Недавнее очень непростое решение по пошлинам на вино из недружественных стран дало достаточно ощутимую поддержку нашему виноделию, нашему бюджету и нашему туризму», – отметил он, уточнив, что доходы от пошлин на данную продукцию будут направлены на развитие внутреннего туризма.

В дискуссии в рамках сессии также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, председатель «Деловой России» Алексей Репик, генеральный директор «Микрон» Гульнара Хасьянова, советник генерального директора «Росатом», сооснователь Российского Квантового Центра Руслан Юнусов.

