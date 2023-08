Лицей НИУ ВШЭ стал первым среди школ по количеству поступивших выпускников в лучшие российские вузы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Лицей Высшей школы экономики в пятый раз подряд занял первую строчку списка рейтингового агентства RAEX из топ-300 школ России по количеству выпускников, зачисленных в ведущие вузы страны. В основе исследования — данные приемных кампаний 47 ведущих российских университетов в 2021 и 2022 годах.

Также Лицей занял 11-е место в рейтинге конкурентоспособности выпускников по укрупненным группам «Экономика и управление» и «Социальные и гуманитарные направления».

Лицей НИУ ВШЭ был создан в 2013 году в рамках проекта Правительства Москвы. Его миссия — поиск и поддержка одаренных школьников, создание лучших условий для их самореализации и подготовки не только к поступлению, но и к учебе в лучших вузах. В лицее реализуются десять образовательных направлений в 10-11-м классах: «Экономика и социальные науки», «Экономика и математика», «Юриспруденция», «Гуманитарные науки», «Информатика, инженерия и математика», «Дизайн», «Востоковедение», «Психология», «Естественные науки» и «Математика». Также существует «Футуритет» для учащихся 8-9-х классов. Для них доступны две специализации: универсальная и с углубленным изучением математики и дополнительным треком по физике. Обучение в Лицее Вышки бесплатное.

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») провело в девятый раз ежегодное исследование поступления российских школьников в лучшие университеты страны. Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2021 и 2022 годов. Использовались данные 47 из 52 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX-100 в 2021-2022 годах. Всего агентством обработана информация о более чем 230 тыс. выпускниках российских школ, из которых свыше 70 тыс. стали студентами десяти сильнейших вузов страны.

