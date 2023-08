Завершилось благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Западном Дегунине завершились работы по благоустройству Базовского сквера. Он находится рядом с жилыми домами, образовательным учреждением, поликлиникой. Через него горожане проходят к железнодорожной станции Грачевская.

По просьбам местных жителей здесь создали современное комфортное общественное пространство с пешеходными и велосипедными дорожками, спортивными площадками, уютными местами для отдыха.

Специалисты отремонтировали тротуары и проложили новые пешеходные маршруты, вдоль которых установили лавочки. Обустроили игровые площадки для детей разных возрастов и спортивные зоны с тренажерами. Для владельцев домашних животных сделали две новые площадки для выгула собак.

Кроме того, дополнительно высадили более 20 деревьев, разбили цветники. В сквере появилось 22 опоры наружного освещения.

