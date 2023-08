Еще 12 спортивных объектов в Москве получат льготу по налогу на имущество организаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Еще 12 спортивных объектов включены в московский реестр объектов спорта и смогут получить льготу по налогу на имущество организаций. Соответствующее решение принято на заседании Президиума Правительства столицы. Об этом сообщила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

«В прошлом году в Москве была введена новая налоговая льгота для поддержки крупных спортивных объектов в условиях отмены многих международных соревнований и для сохранения уникальной спортивной инфраструктуры столицы. Льгота позволяет собственникам крупных спортивных объектов, включенных в столичный реестр объектов спорта, снизить налог на имущество в 10 раз. К ранее включенным в реестр восьми объектам теперь добавлены еще 12. Среди них многофункциональные спорткомплексы, ледовые дворцы, центр биатлона, международный центр самбо и бокса, велотрек. Их собственники смогут сэкономить на налоге на имущество за 2022 год 158 миллионов рублей», — рассказала Мария Багреева.

Обратиться за включением в реестр могут владельцы спортивных объектов площадью свыше восьми тысяч квадратных метров, входящих во Всероссийский реестр объектов спорта. Для этого собственнику необходимо подать заявление по утвержденной форме в Департамент экономической политики и развития города Москвы. После подтверждения соответствия всем критериям объект будет включен в реестр.

Правительство Москвы ежегодно актуализирует реестр, в который включаются спортивные объекты, отвечающие этим критериям. Теперь он насчитывает 20 спортобъектов, но по мере поступления заявлений он будет дополняться новыми, подчеркнула Министр.

Скачать форму заявления для обращения в столичный Департамент экономической политики и развития города можно по ссылке.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

