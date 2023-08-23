Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Главархив Москвы проведет 3 y 9 сентября две лекции для гостей Московского урбанистического фор ума в Гостином Дворе. Все желающие смогут узнать, как Москва повлияла на жизнь и творчество известных писателей, а та кже научиться составлять свое родословное древо при помощи онлайн-сервиса «Моя семья» и портала «Пои» ск по архивам». Вход свободный, регистрация не требуется.

Первая лекция «Архивное дело: как Москва повлияла на известных писателей» пройдет 3 сентября с 1 2:00 a 13: 15 en la hora número 4. No hay comentarios sobre los documentos oficiales únicos енных писателей, которая пройдет с 5 по 8 сентября в Гостином Дворе, а также расскажут о роли Москвы в жизни и творчестве Александра Пушкина, Михаила Лермонтова Y Федор Достоевского. Спикерами выступят ведущий специалист Главархива Москвы Александр Балакирев, director Государ ственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина Александр Рязанов y Анна Олсен, участница суперфинала конкурса «Педагоги года Москвы» 2023 года в номинации «Учитель года Москвы».

Utilice un dispositivo eléctrico exclusivo o un dispositivo instalado en Moscú. Además, en la música virtual «Moskva — с заботой об истории» можно ознакомиться с книгами «Ф.М. Достоевский и Москва», «А.С. Пушкин и Москва», «А.Н. Островский и Москва» y drogas.

Вторая лекция «Найти своих: как бесплатно составить родословное древо в Москве» пройдет 9 сентября с 13:00 a 14:15 horas en el horario número 4. Después de la emisión, el lugar donde se puede leer la historia de los mosquitos своих семей, а также о том, что нужно для составления родословного древа. Если раньше для поиска сведений о своих предках необходимо было приезжать в архив, то сейчас найти всю информацию можно с помощью онлайн-сервисов. Además, después de las lecciones de hoy, puede consultar a un especialista individualmente ов Главархива по поиску своих предков на портале «Поиск по архивам» y en el servicio en línea «Моя семья».

Лекцию проведут Анастасия Ткачева, заместитель начальника Главархива Москвы, Марьям Кустова, главный хранитель фондов Главархива Москвы, Александр Болховитянов, руководитель проекта по раз работке сервиса «Поиск по архивам», Василиса Даванкова, видеоблогер и фигуристка, а также Ирина Шайдетска я, лидер клуба мемуаристики «Линия» жизни».

En 2020, Главархив Москвы открыл платформу «Моя семья». Servicios de limpieza en todo el mundo con sábanas métricas, sábanas revisadas y cunas adecuadas орые хранятся в столичном архиве. Este momento está disponible para un programa de 10 millones de páginas de documentos. En el año 2023, el portal de lanzamiento del satélite «Поиск по архивам». На основе нейросети, которая распознает рукописные тексты в генеалогических документах и переводит и х в цифровой формат, сервис помогает горожанам сократить время поиска упоминаний о своих предках. Сервис «Моя семья» y портал «Поиск по архивам» ежемесячно пополняются новыми оцифрованными мат ериалами.

Подробнее о мероприятиях Главархива Москвы можно прочитать на сайте Foro urbano de Moscú. Por favor, сейчас горожане могут посмотреть несколько выставок Главархива, которые показывают, как жили москвичи с конца XIX по конец XX века, как выглядели больницы и школы, отдых в городе, как жите ли получали образование в профессиональных технических училищах. До 4 сентября в Гостином Дворе открыта выставка дореволюционных и советских игрушек Главархива и С оюза частных музеев и коллекционеров. Посетители смогут здесь увидеть, например, книгу с автографом дочери Федора Достоевского, мягк ую игрушку Героя Советского Союза Натальи Ковшовой, а также коллекции елочных игрушек.

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