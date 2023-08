Город заключил договор аренды земли за рубль в год для строительства производства с 16-м инвестором

Source: MIL-OSI Russian Language News

Город заключил договор с 16-м инвестором о предоставлении в аренду без торгов земельного участка по ставке рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). В районе Южное Бутово компания построит производственный комплекс по глубокой переработке мясо-костного сырья, рассказал на Московском урбанистическом форуме заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что город заключил с 15-м инвестором договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год для реализации МаИП.

«Город подписал с инвестором договор аренды земельного участка площадью два гектара для строительства предприятия по производству мясной продукции и цеха по выпуску кормов для домашних животных. Инвестор вложит в создание комплекса 1,5 миллиарда рублей, здесь будет создано 350 рабочих мест. Это уже 16-я компания, с которой заключен договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год, подписанный в рамках реализации МаИП», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Земельный участок расположен по адресу: муниципальный округ Южное Бутово, Проектируемый проезд № 188, участок 1.

«На земельном участке, предоставленном городом, инвестор построит два производственных здания общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Площадь одного из них составит более 10 тысяч квадратных метров, площадь второго — 4,3 тысячи квадратных метров. Договор с инвестором подписан на пять лет. За это время компания должна построить и ввести в эксплуатацию производственные корпуса. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Договор заключен с компанией, которая специализируется на консервировании и переработке мясной продукции.

«В одном из новых цехов приступят к выпуску мясных полуфабрикатов. Во втором будет организовано производство сухих и влажных кормов для домашних животных. Планируется, что ежегодно здесь будут изготавливать до 10 миллионов тонн продукции», — сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств на территории столицы — одна из мер поддержки бизнеса, которая начала действовать в марте 2022 года. Такая поддержка позволяет снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной продукции.

Компания-инвестор работает с 2021 года и занимается переработкой и консервированием мяса для животных. На предприятии создано 115 рабочих мест.

Москва — город с развитым производством. В столице действует почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом в городе ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь изготавливают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия, а также активно внедряют инновации.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

