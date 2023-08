Город выставит на торги два помещения на западе и северо-западе столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город планирует выставить на продажу два помещения на западе и северо-западе столицы общей площадью более тысячи квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В ближайшее время на торги выставят два крупных помещения общей площадью более тысячи квадратных метров. Одно из них, площадью свыше 760 квадратных метров, расположено в Раменках. Второй объект площадью более 260 квадратных метров — в Хорошево-Мневниках. Владельцы смогут открыть в них офисы, магазины или предприятия бытового обслуживания», — рассказал Максим Гаман.

Первое помещение находится по адресу: Мосфильмовская улица, дом 55 в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Раменки». Оно имеет два отдельных входа, потолки высотой 3,7 метра и большие окна.

Второе помещение расположено на первом этаже офисно-торгового здания по адресу: 3-й Силикатный проезд, дом 1, корпус 1. У него также два отдельных входа и высокие потолки.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество на инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах, включая фотографии, документацию, условия и форму реализации. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

