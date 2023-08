В Чертанове Южном на месте стихийной стоянки благоустроили автопарковку почти на 100 машино-мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ЮАО на месте стихийной автостоянки обустроили общедоступную парковку почти на 100 машино-мест, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

На территории общей площадью более двух тысяч квадратных метров на Чертановской улице рядом с владением 60, корпусом 2 ранее была стихийная парковка. Участок, обнаруженный сотрудниками Госинспекции по недвижимости, не был обременен земельно-имущественными отношениями.

«В рамках развития городской среды Правительство Москвы подняло вопрос о вовлечении участка в хозоборот, после чего приняли решение облагородить его для более эффективного использования. В результате территорию общей площадью более двух тысяч квадратных метров заасфальтировали, по периметру возвели бордюрное ограждение, сделали разметку машино-мест. Новая парковка вмещает около 100 автомобилей», — рассказал Иван Бобров.

Теперь жители могут парковать машины на привычном месте с максимальным комфортом.

Глава контрольного ведомства уточнил, что вопрос возвращения не обремененного имущественно-земельными отношениями участка был решен при участии Госинспекции по недвижимости, Департамента транспорта города Москвы и префектуры.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

