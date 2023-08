В Хорошево-Мневниках построят пешеходный переход в футуристическом стиле

Source: MIL-OSI Russian Language News

На улице Нижние Мневники построят надземный пешеходный переход в футуристическом стиле — внешне он будет напоминать аэродинамическую трубу. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Надземный переход около дома 42, корпуса 2 на улице Нижние Мневники можно смело отнести к арт-объектам: пролеты, напоминающие аэродинамическую трубу, ярко-красный цвет и фигурные блоки придают всей конструкции футуристический облик», — рассказал Андрей Бочкарев.

Конструкция будет выполнена в виде прозрачной трубы на опорах. Кольца секций трубы, а также ее торцы покрасят в красный цвет. Остальные элементы будут серыми.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уточнил, что для отделки опор используют алюминиевые панели. Ограждения выполнят из нержавеющей стали, а остекление трубы и лестничных сходов — из поликарбоната дымчато-серого цвета. Пол выложат термообработанным гранитом.

«Даже чисто утилитарные объекты вроде трансформаторных будок, паркингов, переходов могут выглядеть интересно и своим обликом дополнять городскую среду. Тем более в районах, которые активно развиваются. В Хорошево-Мневниках планируют построить авангардный переход, где опоры повторяют простые геометрический фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, а сама труба словно врезана в них и имеет выступающие части», — отметил Сергей Кузнецов.

В столице развивают дорожную инфраструктуру, в том числе для пешеходов. Так, в 2011–2022 годах построили 291 внеуличный пешеходный переход, а в 2023–2025 годах планируется сделать еще около 50 таких объектов.

