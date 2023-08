В КНР состоялось заседание Российско-Китайской постоянной рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Российская делегация прибыла в Китайскую Народную Республику, чтобы принять участие в третьем заседании Российско-Китайской постоянной рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон. Впервые после пандемии заседание рабочей группы проводится в очном формате.

Делегацию Российской части рабочей группы возглавил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач, делегацию Китайской части – заместитель Министра коммерции Китая Лин Цзи.

Работа велась в течении двух дней, в двух китайских городах. В первый день в Министерстве коммерции КНР в Пекине состоялась встреча Дмитрия Вольвача с Лин Цзи. Стороны обсудили вопросы приграничного сотрудничества, развития туризма, транспортной инфраструктуры, а также планы по развитию торгово-экономического сотрудничества между странами Евразийского экономического союза и Китаем.

Во второй день российская делегация прибыла на заседание рабочей группы в город Харбин, который имеет тесную историческую связь с Россией и играет ключевое значение для приграничного сотрудничества. В заседании приняли участие представители девяти провинций Китая. Стороны обсудили вопросы улучшения деловой среды, расширение двустороннего инвестиционного сотрудничества, взаимодействие особых экономических зон России и торгово-экономических парков Китая, развитие приграничного и межрегионального сотрудничества, транспортное взаимодействие между регионами, а также проведение совместных ярмарок и выставок на территории двух стран.

Российская сторона выразила заинтересованность в привлечении китайских инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории российских регионов в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, глубокой переработки нефти и газа, туризма, сельского хозяйства и пищевой промышленности, рыбной промышленности, обращения с твердыми бытовыми отходами, а также в локализации производства на территории России.

В данный момент завершается работа над актуализацией Плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества. Россия заинтересована в привлечении китайских инвестиций в модернизацию транспортных инфраструктурных объектов в приграничных районах, развитие трансграничных линий высокоскоростной связи, электростанций и линий электропередач.

«Наша страна поддерживает запрос китайских коллег на активизацию сотрудничества по выстраиванию трансграничной производственной цепочки и промышленных кластеров. Готова рассматривать новые совместные проекты в сфере глубокой переработки сельхозпродукции, разработки альтернативных источников энергии, искусственного интеллекта, генной инженерии, цифровой и био-экономики», – информировал Дмитрий Вольвач.

В ходе обсуждения взаимодействия между особыми экономическими зонами России и торгово-экономических парков Китая участники совещания приветствовали расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между территорией опережающего развития «Хабаровск» и экспериментальной зоной свободной торговли провинции Хэйлунцзян.

Российская сторона представила информацию о деятельности ОЭЗ «Лотос» и выразила надежду на привлечение китайских предприятий к сотрудничеству в таких сферах, как логистика, судостроение, фармацевтика, химическая промышленность и энергетика.

Следующее заседание Рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон Россия и Китай договорились провести в 2024 году на территории особой экономической зоны «Моглино» в Пскове.

