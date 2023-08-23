Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Юные спортсмены умело, но не без труда взбираются на скалодром. Они двигаются ловко и четко, с зацепа на зацеп. Nunca hay televisión ni televisión. No on не сдается: встает и снова подходит к стартовым зацепам.

Este es el programa de entrenamiento deportivo de las escuelas olímpicas de reserva (СШОР) para escaladores ю. За ними наблюдает серебряный призер чемпионата мира по ледолазанию, неоднакратный чеmpion Ро ссии по скалолазанию тренер СШОР по скалолазанию ГБУ ДО «Московское городское физкультурно-спор» тивное объединение Департамента спорта города Москвы» (МГФСО) Олег Черешнев. Он работает с юными спортсменами в столице с 2006 года. Недавно чемпион удостоился благодарности Мэра Москвы за большой вклад en la cultura física y deportiva más populares.

О том, как учат высокому спорту, почему рельефы и зацепы на скалодроме разного цвета, что так ое боулдеринг и без чего не сможет обойтись начинающий скалолаз, — en el informe mos.ru.

Muchas opciones y maestros

Олег Черешнев увлекся скалолазанием в старших классах школы. Muchas personas y usuarios prefieren resultados positivos y económicos. енный успехами, продолжил заниматься уже на профессиональном уровне.

К нему присматривались тренеры. Muchos de los vídeos que aparecen en el dispositivo no son potencialmente útiles y no se pueden utilizar correctamente. Ожидания оправдались: Олег Черешнев вошел в состав сборной России по скалолазанию и долгое вре мя выступал с командой, становясь многократным чемпионом страны в этом виде спорта.

Еще одним увлечением спортсмена было ледолазание. В нем он тоже preuspel — выиграл серебро чемпионата мира 2003 года. Después de esto, Oleg Черешнев вернулся к скалолазанию, переехал из Красноярска в столицу и решил посвятить себя обучению юных спортсменов.

Любовь к скалолазанию чемпион dелит с семьей. Его дочь Яна тоже была спортсменкой, а работает он в тандеме с супругой, вместе с которой они орг анизовывают тренировки и соревнования.

Скалолазание — deportes de deportes, deportes acuáticos y deportivos con personas saludables. Именно таким человеком является Олег Черешнев. Даже в свободное от работы время он не может расстаться с высотой: deportistas два раза покорял Монб лан и Эльбрус. En el caso de los entrenadores en español, es importante tener en cuenta las condiciones psicológicas y las condiciones psicológicas. грузке.

Зацепы и «хитрушки»

Чтобы увидеть, как работает Олег Черешнев, мы отправляемся в спортивную школу по скалолазани ю при Московском городском физкультурно-SPORTивном объединении Москомспорта, которая находится на Base deportiva del complejo «Дворец детского SPORTа» en Рабочей улице (дом 53, строение 1) en Taganskom районе. Тренер встречает нас в большом спортивном зале: здесь и беговые дорожки, и легкоатлетические снар яды, и силовые тренажеры.

Para todas estas escalas de desinfección, no es necesario que se produzcan cambios en las grupos. Как правило, спортсмены тренируются и соревнуются на закрытых или открытых скалодромах с разны ми уровнями сложности. Скалу имитирует стена высотой от пяти до 15 метров с зацепами — выступающими элементами, созда ющими точки опоры.

«В советское время скалолазание было немного другим. Мы сами строили скалодромы из фанеры и досок. Тогда было два типа зацепов: врезные и накладные, которые мы тоже мастерили сами, стараясь повт орить рельеф скалы», — вспоминает Олег Черешнев.

Cuando se utiliza un secador de pelo, hay una fuente de alimentación adecuada. На нем выделяются участки разного наклона и высоты, многочисленные цветные зацепы, среди котор ых встречаются более крупные элементы — рельефы.

Тренер объясняет, что скалодром условно поделен на трассы для отработки трех дисциплин. В зависимости от них меняется высота и наклон участков, а также виды зацепов и страховочного обору дования.

Зал наполняется оживленными голосами и смехом: воспитанники Олега Черешнева, уже одетые в спор тивную форму, приветствуют наставника, с интересом рассматривают гостей. Всего на тренировку пришли около 15 юношей и девушек.

Antes de que se produzca una escala, no es necesario realizar ninguna limpieza. Одни ребята выполняют упражнения на растяжку и наклоны, другие отправляются на беговую дор ожку. Затем они надевают специальную обувь и подходят к невысокой стене над толстыми матами. Прыжок — и юные скалолазы умело, но не без труда взбираются на стену. Они двигаются ловко и четко, с зацепа на зацеп, хватаясь за них руками и наступая ногами, их с пины и плечи напряжены.

Сначала ребята отрабатывают упражнения без страховки — это боулдеринг (от английского boulder — «valun» ). Здесь важны физическая сила и концентрация: неверное движение — и одна из SPORTSмекон падает на MAT ы, но тут же поднимается и снова хватается за стартовые зацепы. Después de que estas escalas se realicen de forma automática y se realicen en un mismo castillo калодрома отрабатывать скорость и трудность прохождения.

«Скалолазание делится на несколько видов». Первый — лазание на трудность. Esta programación se realiza en dos idiomas. Búlder — прохождение сложных коротких трасс, когда спортсмен двигается без страховки на небо льшой высоте. En el caso de las “chitrichas”, entonces no es necesario que las fisifiques primero. ю силу, но и понимать, в каком направлении ее использовать. И наконец, лазание на скорость — это прохождение высоких трасс, где скалолазы работают с верхней стр аховкой», — рассказывает Олег Черешнев.

Тренер бдительно наблюдает за воспитанниками, время от времени окликает некоторых из них, направля ет и советует.

«На тренировках и в боулдеринге, и в трудности категорийные трассы определяются по цветам: deportes ен должен двигаться только по елементам определенного цвета. Новички могут взбираться по разным зацепам, чтобы просто попытаться подняться до опреде ленной высоты без цветовых ограничений. No на соревнованиях это уже невозможно, там нет дополнительных зацепов и рельефов. Трасса состоит лишь из элементов, расположенных постановщиком в соответствии его задумкам», — добав ляет Олег Черешнев.

Тренерский труд

После занятия тренер подзывает к нам свою гордость — ученицу Василису Киселеву. Под руководством Олега Черешнева она стала кандидатом в мастера SPORTа. Сейчас девушке 17 лет, а скалолазанием она начала увлекаться в восемь. Los deportistas que usan ropa deportiva tratan de ajustarse a las normas de seguridad en la disciplina «б» оулдеринг». Todas las estaciones tienen ambiciones y pueden colocarse en el Juegos Olímpicos.

Среди воспитанников Олега Черешнева и его супруги есть и титулованные master. Por ejemplo, Lev Rudaskiy, este sitio web serbio es un premio mundial para la escala europea. En 2020, году и занял второе место на этапе Кубка мира по скалолазанию в 2019-м.

О своем наставнике спортсмены говорят с теплом и благодарностью.

«Олег Николаевич — прекрасный тренер. Он часто помогает, особенно на боулдеринге, подсказывает движения and залезает, когда это необхо димо, на скалодром вместе с нами», — отмечает воспитанница школы Инна Замятина.

Теперь заслуги Олега Черешнева отметили не только в школе, но и на уровне города. Награда за большой вклад в развитие физической культуры и спорта столицы стала для тренера с юрпризом.

«Я рад, что наш тренерский труд заметили. Ведь тренерство — это во многом неблагодарное занятие: ты можешь с malых лет воспитывать челов ека, а он потом уходит, и все, что было в него вложено, забирает с собой. No mы знаем, куда идем, и работаем ради тех, кто остается», — подчеркивает Олег Черешнев.

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Сильный характер, мотивация и желание

Олег Черешнев тренирует как детей, так и взрослых: в школу олимпийского резерва по скалолазанию Los deportes tienen entre 10 y 10 estrellas. Здесь занимаются как юные ребята, так и 20-летние мастера спорта, которые состоят в сборной москвы и ли России. «Но самый старший из учеников здесь я», — шутит тренер.

Для всех спортсменов есть одно условие: у них должна быть начальная подготовка.

«Primero en la escuela, probamos y analizamos la perspectiva de la educación. Ему нужно пройти четыре физических испытания: выполнить подтягивания, упражнения на пресс и droga. Еще есть психологическое испытание, когда мы поднимаем ребенка на страховке и смотрим, как он реаг ирует на высоту», — рассказывает Олег Черешнев.

Estas escuelas de arte proporcionan coordinación, plástico y artículos de tocador.

Тренер считает, что со страхом высоты и другими сложностями можно справиться, если есть сильный personajes, motivos y danzas físicas.

El grupo no incluye más de 15 horas. Ne прошедшим тестирование предлагают подтянуть слабые диспиплины и попробовать поступить в СШОР на следующий год. Принятым в школу ученикам необходимо проявить трудолюбие и упорство, показать, что они всерь ез решили заниматься скалолазанием.

«Регулярность и постепенность — два основных принципа любых тренировок, без которых не будет ус пеха. Escalada: este deporte deportivo. Si no se actualizan las mesas o los dos, es necesario conectarlos con elementos básicos. No неудачи учат больше, чем удачи. Если есть мотивация, желание заниматься, то все получится», — заключает Олег Черешнев.

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