Высокий спорт: как в Москве тренируют юных скалолазов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Юные спортсмены умело, но не без труда взбираются на скалодром. Они двигаются ловко и четко, с зацепа на зацеп. Неверное движение — и одна из скалолазок падает на маты. Но она не сдается: встает и снова подходит к стартовым зацепам.

Так проходит тренировка воспитанников спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) по скалолазанию. За ними наблюдает серебряный призер чемпионата мира по ледолазанию, неоднократный чемпион России по скалолазанию тренер СШОР по скалолазанию ГБУ ДО «Московское городское физкультурно-спортивное объединение Департамента спорта города Москвы» (МГФСО) Олег Черешнев. Он работает с юными спортсменами в столице с 2006 года. Недавно чемпион удостоился благодарности Мэра Москвы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта города.

О том, как учат высокому спорту, почему рельефы и зацепы на скалодроме разного цвета, что такое боулдеринг и без чего не сможет обойтись начинающий скалолаз, — в репортаже mos.ru.

Многолетний опыт и мастерство

Олег Черешнев увлекся скалолазанием в старших классах школы. Многочисленные и усердные тренировки принесли первые результаты, и будущий чемпион, вдохновленный успехами, продолжил заниматься спортом уже на профессиональном уровне.

К нему присматривались тренеры. Многие из них видели в нем потенциал и пророчили успешную карьеру. Ожидания оправдались: Олег Черешнев вошел в состав сборной России по скалолазанию и долгое время выступал с командой, становясь многократным чемпионом страны в этом виде спорта.

Еще одним увлечением спортсмена было ледолазание. В нем он тоже преуспел — выиграл серебро чемпионата мира 2003 года. После этого Олег Черешнев вернулся к скалолазанию, переехал из Красноярска в столицу и решил посвятить себя обучению юных спортсменов.

Любовь к скалолазанию чемпион делит с семьей. Его дочь Яна тоже была спортсменкой, а работает он в тандеме с супругой, вместе с которой они организовывают тренировки и соревнования.

Скалолазание — спорт для сильных, бесстрашных и уверенных в себе людей. Именно таким человеком является Олег Черешнев. Даже в свободное от работы время он не может расстаться с высотой: спортсмен два раза покорял Монблан и Эльбрус. По словам тренера, горы помогают ему переключить внимание и способствуют психологической разгрузке.

Зацепы и «хитрушки»

Чтобы увидеть, как работает Олег Черешнев, мы отправляемся в спортивную школу по скалолазанию при Московском городском физкультурно-спортивном объединении Москомспорта, которая находится на базе спортивного комплекса «Дворец детского спорта» на Рабочей улице (дом 53, строение 1) в Таганском районе. Тренер встречает нас в большом спортивном зале: здесь и беговые дорожки, и легкоатлетические снаряды, и силовые тренажеры.

Для того чтобы заниматься скалолазанием, необязательно взбираться на горы. Как правило, спортсмены тренируются и соревнуются на закрытых или открытых скалодромах с разными уровнями сложности. Скалу имитирует стена высотой от пяти до 15 метров с зацепами — выступающими элементами, создающими точки опоры.

«В советское время скалолазание было немного другим. Мы сами строили скалодромы из фанеры и досок. Тогда было два типа зацепов: врезные и накладные, которые мы тоже мастерили сами, стараясь повторить рельеф скалы», — вспоминает Олег Черешнев.

Он показывает нам огромный скалодром, занимающий одну из стен зала. На нем выделяются участки разного наклона и высоты, многочисленные цветные зацепы, среди которых встречаются более крупные элементы — рельефы.

Тренер объясняет, что скалодром условно поделен на трассы для отработки трех дисциплин. В зависимости от них меняется высота и наклон участков, а также виды зацепов и страховочного оборудования.

Зал наполняется оживленными голосами и смехом: воспитанники Олега Черешнева, уже одетые в спортивную форму, приветствуют наставника, с интересом рассматривают гостей. Всего на тренировку пришли около 15 юношей и девушек.

Перед тем как покорять скалу, нужно хорошо размяться. Одни ребята выполняют упражнения на растяжку и наклоны, другие отправляются на беговую дорожку. Затем они надевают специальную обувь и подходят к невысокой стене над толстыми матами. Прыжок — и юные скалолазы умело, но не без труда взбираются на стену. Они двигаются ловко и четко, с зацепа на зацеп, хватаясь за них руками и наступая ногами, их спины и плечи напряжены.

Сначала ребята отрабатывают упражнения без страховки — это боулдеринг (от английского boulder — «валун»). Здесь важны физическая сила и концентрация: неверное движение — и одна из спортсменок падает на маты, но тут же поднимается и снова хватается за стартовые зацепы. После этого скалолазы надевают страховочное снаряжение и отправляются на самую высокую часть скалодрома отрабатывать скорость и трудность прохождения.

«Скалолазание делится на несколько видов. Первый — лазание на трудность. Это прохождение длинной трассы с нижней страховкой. Боулдеринг — прохождение сложных коротких трасс, когда спортсмен двигается без страховки на небольшой высоте. В Красноярске их называли “хитрушками”, потому что здесь нужно не только применять физическую силу, но и понимать, в каком направлении ее использовать. И наконец, лазание на скорость — это прохождение высоких трасс, где скалолазы работают с верхней страховкой», — рассказывает Олег Черешнев.

Тренер бдительно наблюдает за воспитанниками, время от времени окликает некоторых из них, направляет и советует.

«На тренировках и в боулдеринге, и в трудности категорийные трассы определяются по цветам: спортсмен должен двигаться только по элементам определенного цвета. Новички могут взбираться по разным зацепам, чтобы просто попытаться подняться до определенной высоты без цветовых ограничений. Но на соревнованиях это уже невозможно, там нет дополнительных зацепов и рельефов. Трасса состоит лишь из элементов, расположенных постановщиком в соответствии его задумкам», — добавляет Олег Черешнев.

Тренерский труд

После занятия тренер подзывает к нам свою гордость — ученицу Василису Киселеву. Под руководством Олега Черешнева она стала кандидатом в мастера спорта. Сейчас девушке 17 лет, а скалолазанием она начала увлекаться в восемь. Спортсменка уже заняла третье место на всероссийских соревнованиях по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Девушка ставит себе амбициозные цели и мечтает однажды попасть на Олимпиаду.

Среди воспитанников Олега Черешнева и его супруги есть и титулованные мастера. Например, Лев Рудацкий, который стал серебряным призером чемпионата Европы по скалолазанию в 2020 году и занял второе место на этапе Кубка мира по скалолазанию в 2019-м.

О своем наставнике спортсмены говорят с теплом и благодарностью.

«Олег Николаевич — прекрасный тренер. Он часто помогает, особенно на боулдеринге, подсказывает движения и залезает, когда это необходимо, на скалодром вместе с нами», — отмечает воспитанница школы Инна Замятина.

Теперь заслуги Олега Черешнева отметили не только в школе, но и на уровне города. Награда за большой вклад в развитие физической культуры и спорта столицы стала для тренера сюрпризом.

«Я рад, что наш тренерский труд заметили. Ведь тренерство — это во многом неблагодарное занятие: ты можешь с малых лет воспитывать человека, а он потом уходит, и все, что было в него вложено, забирает с собой. Но мы знаем, куда идем, и работаем ради тех, кто остается», — подчеркивает Олег Черешнев.

Зима в разгар лета: посетителей площадки Московского урбанфорума в «Лужниках» научат кататься на сноубордеУчастниками офлайн-тренировок проекта «Спортивные выходные» стали почти 100 тысяч москвичей

Сильный характер, мотивация и желание

Олег Черешнев тренирует как детей, так и взрослых: в школу олимпийского резерва по скалолазанию приходят спортсмены в возрасте от 10 лет и старше. Здесь занимаются как юные ребята, так и 20-летние мастера спорта, которые состоят в сборной Москвы или России. «Но самый старший из учеников здесь я», — шутит тренер.

Для всех спортсменов есть одно условие: у них должна быть начальная подготовка.

«При приеме в школу мы проводим тестирование и смотрим на перспективу развития человека. Ему нужно пройти четыре физических испытания: выполнить подтягивания, упражнения на пресс и другие. Еще есть психологическое испытание, когда мы поднимаем ребенка на страховке и смотрим, как он реагирует на высоту», — рассказывает Олег Черешнев.

Также сотрудники школы проверяют координацию, пластичность и умение держать равновесие.

Тренер считает, что со страхом высоты и другими сложностями можно справиться, если есть сильный характер, мотивация и хорошие физические данные.

В группу набирают не более 15 человек. Не прошедшим тестирование предлагают подтянуть слабые дисциплины и попробовать поступить в СШОР на следующий год. Принятым в школу ученикам необходимо проявить трудолюбие и упорство, показать, что они всерьез решили заниматься скалолазанием.

«Регулярность и постепенность — два основных принципа любых тренировок, без которых не будет успеха. Скалолазание — это сложный спорт. Если не заниматься им месяц или два, придется начинать с базовых элементов. Но неудачи учат больше, чем удачи. Если есть мотивация, желание заниматься, то все получится», — заключает Олег Черешнев.

Здесь растят чемпионов: как в Московской академии плавания тренируют спортсменовКрутой подъем: рабочие будни столичных тренеров — лауреатов премии Москвы

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI