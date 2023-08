Выпускники проекта «Бизнес-уик-энд. Старт» представят свои товары на «Нешкольном маркете»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москвичей приглашают на ярмарку «Нешкольный маркет», где свою продукцию представят выпускники проекта «Бизнес-уик-энд. Старт». Она пройдет 29 августа с 10:00 до 18:00 по адресу: Оружейный переулок, дом 41. Молодые предприниматели познакомят гостей со своим брендом, понравившиеся товары можно будет приобрести. Вход свободный.

«Подростки очень креативны, смело реализовывают свои идеи, но им не хватает практического опыта и навыков. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы дать им прощупать реальный бизнес с его сложностями и ошибками, от которых могут предостеречь компетентные наставники. Ребята получат уникальный опыт командной работы, знание экономических процессов, умение прорабатывать и защищать свою идею», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На «Нешкольном маркете» 20 команд выпускников проекта «Бизнес-уик-энд. Старт 3.0» предложат вниманию посетителей собственные продукты, среди которых авторские духи в стиле аниме, свечи ручного производства с различными ароматами, формами и предсказаниями, футболки с нашивками и принтами, экофутляры для ручек, настенные подставки под мобильные телефоны, оригинальные кашпо из вторсырья, авторская интеллектуальная игра, комплекты одежды и косметики для танцоров, украшения из эпоксидной смолы и бисера, кружки с индивидуальным принтом, планеры, брелоки, мыло ручной работы и другие товары.

В проекте «Бизнес-уик-энд. Старт» участвуют школьники и студенты колледжей в возрасте 13–18 лет. В этом году они осваивали навыки организации и ведения собственного дела в новом формате. В бизнес-лабораториях ребята погружались в основы предпринимательской деятельности и на собственном опыте проверяли экономические концепции. Обучение длилось четыре месяца. По итогам участники оформили самозанятость и участвовали в ярмарке-выставке «Предпринимай! Фабрика идей» на ВДНХ в мае этого года.

Опыт первой продажи и получения первой прибыли — важная мотивация для юных предпринимателей. Они почувствовали востребованность своей продукции, изучили мнение и спрос покупателей. Следующий опыт продаж ребята получили на Московском урбанистическом форуме на площадках фестиваля «Неспальный район», а также в маркет-пространстве многодневной велогонки-марафона «Тринити кап — 2023».

Проект реализуется согласно целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Бизнес-уик-энд. Старт» реализует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с АНО «Развитие человеческого капитала». Обучение проходит регулярно — учащиеся школ и колледжей получают приглашение для участия в проекте в своих учебных заведениях, а анонсы размещаются на портале mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI