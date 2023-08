Вице-премьер Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства кампуса мирового уровня НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

22 августа в рамках X Международного форума технологического развития «Технопром 2023» стройплощадку кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета, строящегося в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты», посетил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. О текущем статусе строительства и планах на ближайший год вице-премьеру рассказали заместитель Министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также представители вуза – ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук и директор Специализированного учебно-научного центра НГУ (СУНЦ НГУ) Людмила Некрасова.

Первая очередь строительства: корпуса СУНЦ и студенческие общежития

Первым зампредседателя Правительства России посетил будущий учебный корпус для талантливых школьников со всей страны. Концептуально корпус имеет две составляющие – учебную и лабораторную. В учебном крыле разместятся оборудованные мультимедиа и классическими инструментами классы для лекционных и семинарских занятий. Лабораторное крыло организовано так, что каждый этаж соответствует определенному профилю.

— Сейчас в СУНЦ НГУ есть одна лаборатория химии, одна биологии и две лаборатории физики. Туда запись иногда до глубокой ночи, потому что каждый ребенок делает проект – это обязательная часть работы. То есть инфраструктура не успевает за содержанием. Здесь же, в новых зданиях, мы обеспечиваем индивидуальную научную траекторию, делаем ряд современных лабораторий по нашему профилю – инженерные, IT, химические, физические и биологические, – которыми школьники смогут пользоваться более свободно. И все эти лаборатории мы компонуем в одном крыле учебного корпуса таким образом, что каждый этаж соответствует своему профилю. Второй этаж – это математика и IT, третий – биология, четвертый – химия, пятый – физика. А первый этаж отводится под инженерные лаборатории для практических решений. Вытяжки устроены по всей лабораторной линии, поскольку необходимость в них существует не только у химиков и биологов, но и у физиков, которые проходят материаловедение, — объяснила концепцию Людмила Некрасова.

Дмитрий Чернышенко отметил технократичный дизайн здания, причем не только его эстетическую составляющую, но и продуманность концепции с точки зрения долговечности, прочности конструкции и других важных для современного учебного корпуса свойств. Андрей Травников подчеркнул, что материалы, использованные для оформления внутренних пространств строящегося корпуса СУНЦ НГУ, произведены в Новосибирской области.

При осмотре досугового центра особое внимание делегации было уделено трансформируемому актовому залу и планетарию, которые будут играть социально значимую роль не только для студентов и сотрудников университета и СУНЦ НГУ, но и для жителей Академгородка и всего региона в целом.

Например, физико-математическая школа планирует сделать планетарий открытым, чтобы снять часть рабочей нагрузки с Новосибирского планетария и привлечь детей из Бердска, Кольцово и отдаленных районов Новосибирской области. Эту идею поддерживает и правительство области: губернатор подчеркнул, что после полета Анны Кикиной в космос спрос на астрономию со стороны школьников резко вырос. Поэтому дополнительная площадка с самым современным оборудованием (например, для 4К-моделирования небесных явлений) может стать серьезным подспорьем для обучения заинтересованных ребят и привлечения их в том числе в науку.

Напомним, что Анна Кикина приезжала в НГУ, чтобы встретиться с новосибирцами и ответить на волнующие вопросы о жизни на космической станции.

Вице-премьер посетил и одно из строящихся студенческих общежитий, в котором проживание возможно в двух- и трехместных блоках. На каждые восемь блоков на этаже предполагается отдельная кухня-гостиная, где студенты смогут собираться для общения, бытовых дел, учебы. А на первом этаже каждого блока общежитий выделяется открытое общественное пространство площадью около 150 м2 для совместного досуга.

Напомним, что объекты первой очереди строятся на средства благотворителя.

Вторая очередь строительства: корпус поточных аудиторий, научные и лабораторные корпуса

После осмотра объектов первой очереди Дмитрий Чернышенко ознакомился с ходом строительства второй очереди, которая включает в себя корпус поточных аудиторий, научно-исследовательский центр и учебно-научный центр Института медицины и психологии. О планах и дате ввода зданий в эксплуатацию рассказала директор Департамента по строительству уникальных объектов ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Наталья Зарубина.

— В этом году по корпусу поточных аудиторий планируем завершить строительную часть, закрыть тепловой контур и приступить к внутренним работам инженерного цикла и устройству перегородок. При лучшем раскладе планируем в августе сдать объект, чтобы 1 сентября 2024 года запустить студентов. Еще по двум объектам – это научно-исследовательский корпус и учебно-научный центр Института медицины и психологии – планируем завершить второй этаж, то есть приступить к перекрытию верхних этажей. К 2024 году надеемся завершить строительную часть, а к 2025 году будем вводить эти объекты в эксплуатацию. Сейчас идем опережающими темпами, — объяснила Наталья.

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов подчеркнул, что строительство кампуса мирового уровня НГУ находится в Министерстве на особом контроле, и на сегодняшний день можно отметить положительную динамику темпов строительства и имеющиеся результаты совместной работы с представителями благотворителя, ППК «Единый заказчик», Правительством Новосибирской области и вузом.

Ректор НГУ Михаил Федорук рассказал, что строительство корпуса поточных аудиторий связано с потребностью в дополнительных больших аудиториях, отдельной инфраструктуре для научной библиотеки НГУ, в которой на сегодняшний день практически миллион экземпляров, и в комфортных условиях для студенческой проектной работы. А новые научные и лабораторные корпуса в первую очередь нацелены на устранение дефицита специализированных и оборудованных по последнему слову пространств для химиков, биологов, медиков, студентов IT-специальностей, а также увеличение набора на соответствующие специальности на всех уровнях высшего образования.

— В новом учебном корпусе, который был построен в 2015 году, на сегодняшний день недостаточно больших аудиторий для лекций и междисциплинарных занятий – университет вырос на 2-2,5 тысяч студентов, и имеющиеся пространства не покрывают возросшую потребность для учебы в первую смену, — объяснил ректор.

Справка: «Создание сети современных кампусов» – это федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Наука и университеты». Идея о создании современного кампуса была впервые озвучена в Новосибирске в ходе визита Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 5 марта 2021 года. Позднее Новосибирская область вошла в число 8 пилотных регионов, отобранных Министерством науки и высшего образования России в 2021 году. Всего по планам к 2030 году по всей стране появится сеть из 30 кампусов мирового уровня. Кампус мирового уровня НГУ состоит из двух очередей строительства. В первую входят здания физико-математической школы (учебный корпус и досуговый центр), а также комплекс студенческих общежитий на 690 мест. Строительство этой очереди финансируется благотворителем. Во вторую очередь входит корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, отапливаемым переходом и научной библиотекой нового типа, учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана, научно-исследовательских центр. Они строятся в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. До конца сентября жители Новосибирска могут повлиять на будущий вид территории университетского кампуса, поделившись своим мнением в специальной форме опроса. При разработке плана благоустройства подрядчики не только учтут мнение местных жителей по сохранению или добавлению новых объектов (тропинок, фонтанов, скульптур, дополнительного освещения и т.д.), но и вместе с экспертами Центрального ботсада СО РАН спланируют озеленение территории, чтобы кампус НГУ продолжал соответствовать концепции «университет в лесу». Актуальный статус работ по возведению новых корпусов НГУ еженедельно публикуется в разделе «Строительство кампуса мирового уровня» на сайте университета.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI