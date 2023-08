Будущее для городов и города будущего: о чем расскажут на деловой программе Московского урбанфорума

Source: MIL-OSI Russian Language News

24 и 25 августа в концертном зале «Зарядье» пройдут мероприятия основной деловой программы Московского урбанистического форума (МУФ). За два дня здесь выступят мировые специалисты в сфере проектирования, строительства и развития городов из Китая, Индии, Малайзии, Сингапура, ОАЭ, ЮАР, Египта, Кубы, Канады и Колумбии. Гостей «Зарядья» ждут встречи с представителями Правительства Москвы, учеными и руководителями ведущих университетов, топ-менеджерами крупных компаний, а также звездами российского кино и телевидения.

Название деловой программы — «Москва-2030. Город, устремленный в будущее». Концертный зал станет основной дискуссионной площадкой для тех, кто формирует городские пространства. Участниками мероприятий будут архитекторы и урбанисты, девелоперы и предприниматели. Они обсудят тренды в развитии мегаполисов и обменяются идеями о том, как сделать их еще более комфортными для жителей. Главная тема деловой программы — эффекты от мегапроектов Москвы, которые закладывают основу для устойчивого развития города. Посетить все мероприятия можно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию на сайте. Количество мест ограниченно.

Транспортные проекты и новые технологии

24 августа в зале «Москва» состоится сессия под названием «Движение в будущее. Как развитие электротранспорта меняет жизнь города». На ней выступят заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, представители крупнейших транспортных компаний и ректоры профильных университетов. Речь пойдет про обновление транспортной системы города, а также о ее комфорте, безопасности, экологичности и доступности. 2023 год стал ключевым для реализации крупнейших проектов в этой сфере: открылись Большая кольцевая линия метро, первый в мире маршрут речного электротранспорта, третья линия наземного метро — МЦД-3. Участники сессии расскажут об актуальных тенденциях и вызовах, с которыми сталкивается Москва.

Тем, кто интересуется новыми технологиями в строительной отрасли, цифровизацией и новейшими ИТ-решениями, будет интересно посетить зал «Горизонт». Там с 13:00 до 14:00 состоится экспертная дискуссия, на которой обсудят перевод всей инженерно-технической документации в цифровой вид, разработку трехмерных моделей с помощью ТИМ, а также контроль строительства и соблюдения техники безопасности с помощью системы «Умная строительная площадка».

О том, как большие данные помогают управлять мегаполисом и какие цифровые сервисы облегчают жизнь современному горожанину, можно узнать в зале «Перспектива». Уже не первый год цифровые технологии позволяют следить за состоянием московской инфраструктуры, поддерживать город в чистоте и создавать безопасную среду для жизни и досуга. Подробнее об этом расскажет начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Вместе с ним выступят эксперты в сфере цифровизации и ученые. Мероприятие продлится с 13:00 до 14:00.

Раскроют тему цифровой трансформации мегаполисов руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко и первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Роман Латыпов. Своим видением перспектив применения новых технологий поделится профессор городского управления в университете Ксавье Татагата Чаттерджай. Он является соавтором глобального отчета по оценке реализации Национальной цифровой миссии (Индия). Встреча пройдет с 15:30 до 16:30 в зале «Горизонт».

Отдельную встречу посвятят управлению благоустройством города. Она начнется в 10:00 в зале «Москва». Российская столица — один из первых мировых мегаполисов, который работает над запуском центра управления комплексом городского хозяйства. Это позволяет максимально рационально использовать все городские ресурсы. Районы отличаются друг от друга, и подходы к работе с ними не универсальны. Как сформировать интегрированную систему общественных пространств в городе, объединяющую озелененные территории и водные пути, учитывающую местную уникальность и запросы жителей, — вопрос данной сессии. Его подробно разберут заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько, а также архитекторы и представители бизнеса. Приглашенными зарубежными экспертами сессии станут ландшафтный архитектор и городской планировщик Мария Боэ (Сингапур) и заместитель руководителя программы развития города с точки зрения безопасности в Йоханнесбурге и один из ее авторов Назира Качалия (ЮАР).

Кроме того, 24 августа гости «Зарядья» смогут узнать больше о первых результатах и перспективах применения искусственного интеллекта и роботов в разных сферах жизни, модернизации медицинской инфраструктуры, работе современных промышленных кластеров, влиянии арт-пространств на город, культурном коде и бренде Москвы.

Завершится первый день деловой программы МУФ выступлением эксперта из ОАЭ Бахараша Багериана. Он является автором проекта первого в мире климатически позитивного города Nexgen (Египет) и велосипедной магистрали The Loop (Дубай). Спикер расскажет, как устойчивые города будущего будут функционировать и каково в них жить людям. Послушать эксперта можно с 18:15 до 19:00 в зале «Москва».

Строительство будущего и город как сверхидея

Во второй день деловой программы Московского урбанфорума, 25 августа, на площадках в «Зарядье» пройдут пленарные заседания, экспертные дискуссии и диалоги, посвященные вопросам современных технологий, применяемых в строительстве и городском дизайне, инновационному развитию крупных городов, созданию комфортной городской среды и будущему транспортной инфраструктуры.

Откроет день экспертная дискуссия «Ближе к делу. Бизнес-среда города будущего». Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин раскроет статистические данные по росту числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в столице за последние пять лет и опишет портрет сегодняшнего представителя МСП, а также то, каким он может стать к 2030 году. Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов расскажет о новых мерах поддержки бизнеса, его влиянии на городскую среду и перспективных отраслях экономики.

«Город как сверхидея. Какие урбанистические теории определяют будущее городов» — встреча, которая начнется в 11:15 в зале «Луг». Архитекторы и урбанисты, среди которых профессор Нанкинского университета (Китай) Ван Хунъян и автор инициативы Cities for Everyone Гил Пеньялоса (Канада), расскажут об актуальных теориях развития мегаполисов и инструментах для работы с городской средой.

О том, какие виды недвижимости будут востребованы в ближайшем будущем, можно узнать в ходе экспертной дискуссии «Строим будущее. Какой будет стратегия развития строительной отрасли Москвы». Она начнется в 14:00 в зале «Горизонт». Спикеры ответят на вопрос, каким требованиям должны соответствовать объекты недвижимости и инфраструктуры. В дискуссии примет участие руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин и первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин, специалисты строительной отрасли.

О правильном сочетании современного городского дизайна с потребностями жителей мегаполиса расскажет постоянный участник Московского урбанфорума урбанист, эксперт в сфере проектирования общественных пространств Гил Пеньялоса. Его выступление начнется в 12:30 в зале «Москва». Он раскроет суть своей концепции 8 80 Cities, которая делает акцент на удобстве городской среды для детей и людей старшего возраста.

Завершится форум интервью с малазийским архитектором Кеном Янгом. С 1971 года он продвигает концепцию экологичного подхода к строительству. По его рекомендациям построено уже более десятка биоклиматических высотных зданий и несколько тысяч жилых домов.

Кроме того, 24 и 25 августа в рамках Московского урбанфорума состоится международный транспортный саммит. Его участниками станут несколько десятков зарубежных гостей. Это мэры городов, министры, руководители транспортных и технологических компаний из 17 стран: Китая, Колумбии, Индии, Сербии, Мьянмы, Алжира, Турции и других. Деловая программа пройдет в ситуационном центре Правительства Москвы.

Московский урбанистический форум проводится в 12-й раз. Основные события проходят с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках: в «Зарядье», Центральном выставочном зале «Манеж», Гостином Дворе и олимпийском комплексе «Лужники». Гости смогут послушать лекции об искусстве, моде и различных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях. За расписанием работы площадок можно следить на сайте форума.

