Более 135 тысяч поездок совершили пассажиры электросудов за два месяца работы

Первый регулярный маршрут по Москве-реке открыли 20 июня, за это время пассажиры совершили более 135 тысяч поездок, выполнено 3,5 тысячи рейсов и пройдено электросудами свыше 25 тысяч километров. В июле флот пополнился судном «Химка», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, интерес москвичей к регулярному речному электротранспорту только растет. Как и раньше, самой популярной точкой отправления остается причал Киевский: около 54 тысяч поездок начиналось именно там, это 40 процентов от общего количества отправлений. Как правило, число пассажиров на первом регулярном речном маршруте растет в пятницу и выходные.

«По мере готовности инфраструктуры мы будем поэтапно добавлять новые остановки на первом регулярном речном маршруте. Кроме того, до конца года планируем запустить второй маршрут. Он улучшит транспортную доступность районов юга и юго-востока столицы. Мы продолжаем развивать регулярные речные маршруты по поручению Мэра Москвы», — рассказал Максим Ликсутов.

Ранее в Москву прибыли пять новых плавучих причалов и четыре электросудна для регулярных речных маршрутов. Причалы изготавливают на судоверфи в Перми, электросуда — в Санкт-Петербурге. Финальную подготовку к работе с пассажирами проводят уже в Москве. Специалисты тщательно тестируют системы на причалах. Новые электросуда направляют на ходовые испытания по маршрутам, в том числе на них будут тренироваться будущие капитаны.

Кроме того, в акватории Москвы-реки установили четыре плавучих причала в рамках подготовки к открытию второго регулярного речного маршрута. Среди них ЗИЛ у набережной Марка Шагала, Автозаводской Мост на Новоданиловской набережной, а также Кленовый Бульвар на Нагатинской набережной. Все детали причалов изготовлены из высокопрочной стали, которая надежно защищает от внешних повреждений и перепадов температуры.

