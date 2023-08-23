Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

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Банк «РОССИЯ» вошел в топ-10 крупнейших банков по сумме вкладов физлиц

Банк «РОССИЯ» вошел в топ-10 крупнейших кредитных организаций по объему вкладов в июле 2023 года в рейтинге, составленном финансовым сервисом Brobank.ru.

В исследовании были проанализированы данные по объемам срочных депозитов, средств для расчета с использованием банковских карт и прочих средств, размещенных на заранее оговоренный период. Анализ проводился на основе отчетности по форме 040910, которую банки предоставляют в ЦБ РФ.

По данным аналитиков, в июле сумма вкладов физлиц в Банке «РОССИЯ» в июле составила 204,62 млрд рублей.

В августе Банк повысил ставки по ряду вкладов до 10,4%. Открыть и пополнить вклад можно как в отделениях, так и с помощью мобильного и Интернет-банка ABR DIRECT.

Узнать подробно о продуктах и услугах Банка можно на сайте www.abr.ru или по телефону: 8 800 100 11 11.