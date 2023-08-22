Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

«Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским университетом «Мо сковский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) подготовила новый образовательный курс «Моушен» -дизайн. Información y efectos especiales» sobre el diseño «Промышленный дизайн». Об этом сообщил руководитель столичного Departamento de inversiones y políticas de promoción Владислав Овчинский.

«Programa profesional de expertos en teoría básica Algunas imágenes y opciones prácticas se utilizan en robots con gráficos 2D y 3D. Nuevas capacidades para incorporar información y presentaciones efectivas чать с промышленными дизайнерами, а также развить креативное мышление для решения реальных за дач в промышленном секторе», — рассказал глава ведомства.

Обучение рассчитано на 482 академических часа и будет проходить в очно-заочном формате. Курс включает в себя шесть модулей, среди которых «Основные принципы работы с видео и графико й», «Знакомство с шейповой графикой», «Персонажная анимация», «Основы симуляции в АЕ», «Введение в комп» озитинг. Спецэффекты», «Работа с плагинами в АЕ». Частицы и процедурная анимация». По итогам аттестации выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации по ИТ-профилю.

«Especialistas en gráficos gráficos diseñados y gráficos informáticos de gran tamaño иями различных сфер деятельности, в том числе и в промышленности. Совместно с “МТШ” мы запустили программу переподготовки, которая станет основой для профессиона льного роста сотрудников производственных предприятий в сфере визуальных коммуникаций», — рассказ ала Татьяна Соколова, directora del instituto цифрового дизайна НИУ МИЭТ.

«Московская техническая школа» — proyecto Правительства Москвы, который реализуется с 2021 года. Его цель — повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, кот O optimice los procesos de procesamiento y reduzca el potencial de funcionamiento. В рамках проекта подготовлено уже свыше 1,2 тысячи инженеров по редким специальностям, сегодн Tengo disponibles más de 90 cursos impartidos durante seis semanas.

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