22.08.2023 Solec nad Wisłą Już we wrześniu seniorzy dostaną 14. emeryturę – hasta 2200 PLN na rękę

“Czternastka” świadczeniem wypłacanym co roku

Rząd podjął decyzję, że wypłata 14. emerytury będzie wypłacana co roku i jest gwarantowana przez ustawę. Świadczenie będzie wypłacane automatycznie. Para oznacza, że ​​nie trzeba składać wniosków o jego przyznanie. „Czternastka” nie wpłynie na otrzymanie innych świadczeń, dodatków czy zasiłków.

– Niedawno, razem z Prezydentem, przekazywaliśmy dobrą wiadomość o tym, że 14. emerytura będzie już teraz świadczeniem stałym. Będzie corocznie świadczeniem stałym, a gwarancją tego będzie nasz rząd – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

To ważne wsparcie dla domowych budżetów seniorów. 14. emeryturę wypłaciliśmy po raz pierwszyw 2021 r. Miało to być jednorazowe świadczenie – w związku z wojną na Ukrainie i wywołanym przez nią wzrostem inflacji. Jednak ze względu na ogromne potrzeby seniorów, postanowiliśmy wypłacać to świadczenie co roku.

Podwyższenie wysokości “czternastki” desde 2200 PLN por rękę

Sytuacja emerytów w pierwszych 25 latach III Rzeczypospolitej była dość trudna. Państwo nie troszczyło się odpowiednio o seniorów. Mi chcemy zapewnić im godne życie w jesieni ich życia. Dlatego podwyższamy kwotę 14. emerytury – do 2200 na rękę. Tomó. 838 zł neto więcej, niż wynika z ustawy. W tym roku „czternastka” będzie wypłacana we wrześniu.

– Rano mieliśmy posiedzenie Rady Ministrów i tam przyjęliśmy takie założenia, podjęliśmy takie decyzje, aby wypłata 14. emerytury była już wypłacana w pierwszej połowie września i żeby wynosił a ponad 1000 zł więcej brutto niż pierwotne założenia – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W pełnej wysokości otrzymają ją te osoby, których wysokość comiesięcznego świadczenia brutto nie przekracza 2900 zł. Do osób, które otrzymują wyższe świadczenie, „czternastka” trafi pomniejszona na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Rządowe wsparcie dla seniorów

Dbamy o każdy aspekt życia seniorów. Jesteśmy im wdzięczni za to, ile trudu włożyli w budowanie Polski. Dlatego wprowadziliśmy i nadal rozszerzamy szereg programów, które wspierają osoby starsze w ich jesieni życia. Do korzystnych rozwiązań, z których mogą skorzystać seniorzy, należą m.in.:

Senior+ to rządowe wsparcie dla samorządów w tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. W latach 2015- 2022 powstało w Polsce 1 179 ośrodków wsparcia. Na jego dofinansowanie przeznaczyliśmy 300 mln zł. W 2022 r. zagwarantowaliśmy w budżecie 60 mln zł na realizację programowych zadań.

Aktywni+ to środki na wsparcie projektów dla seniorów. W ramach programu w latach 2021-2025 organizacje pozarządowe zrealizują projekty dla seniorów o łącznej wartości 200 mln zł.

Mama 4+ to świadczenie przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci, nie mogły podjąć pracy lub z niej zrezygnowały. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.

Emerytura bez podatku – do 2500 zł – to rozwiązanie, które funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. Dzięki temu więcej pieniędzy trafia do portfeli emerytów i rencistów.

Leki 75+ para programar, dzięki któremu seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych leków. Obecnie wprowadzamy jego rozszerzenie. Dzięki temu z listy bezpłatnych leków będą mogły skorzystać osoby już od 65 roku życia.

