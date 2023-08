Число резидентов отраслевого кластера «Кунцево» увеличилось почти в шесть раз

Source: MIL-OSI Russian Language News

Число компаний, обладающих статусом резидента отраслевого кластера «Кунцево», с 2016 года выросло с 10 до 58, а общая площадь занимаемой ими территории за семь лет увеличилась примерно в пять раз — до 14,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«“Кунцево” — ведущая профильная площадка для поддержки и развития производственных компаний легкой промышленности и смежных отраслей в Москве. Число резидентов кластера с 2016 года увеличилось почти в шесть раз. Предприятия динамично развиваются и увеличивают выпуск продукции. Так, суммарная выручка резидентов за последние три года удвоилась, превысив шесть миллиардов рублей по итогам 2022-го», — отметил Владимир Ефимов.

В кластере размещают свои производственные мощности компании, которые специализируются на разработке и выпуске текстильной продукции, а также товаров и услуг смежных отраслей легпрома. Кроме того, среди производителей активно развивается кооперация, благодаря которой ускоряются процессы и увеличивается рост объемов производства. Так, одно из предприятий производит портновские манекены для большинства швейных компаний «Кунцева». Еще один пример: производители одежды регулярно заказывают вышивку у компании, расположенной здесь.

«Рост выручки резидентов свидетельствует об устойчиво растущем спросе на услуги кластера и планомерной реализации стратегии компаний на локализацию и расширение собственного производства в Москве. Это позволяет предприятиям успешно замещать товары ушедших с отечественного рынка поставщиков», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Отраслевой кластер «Кунцево», которому 16 августа исполнилось семь лет, предоставляет своим клиентам широкий ассортимент услуг по сдаче в аренду помещений разного типа и обеспечению поддержки полного производственного цикла — от идеи до организации промышленного производства. В числе резидентов — производитель трикотажных изделий для женщин, фабрика печати на натуральных и синтетических тканях и производитель аксессуаров для путешествий.

Москва — город с развитым производством. Сфера легкой промышленности представлена более чем 200 предприятиями, которые активно занимают освободившиеся ниши и удовлетворяют растущий спрос на свои изделия. На заводах и фабриках отрасли занято свыше 10 тысяч человек. Москва создает для предприятий легпрома комфортные условия, которые позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям.

Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

