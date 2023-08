Четыре дня на природе: как прошел молодежный палаточный слет «STOлица. Лето»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 3,5 тысячи человек приняли участие в молодежном патриотическом палаточном слете «STOлица. Лето». Он проходил с 20 июня по 15 августа, его организатором выступил Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Второй год мы организуем палаточный лагерь для нашей молодежи. Уникальность формата в том, что ребята не только проводят четыре дня на природе, но в первую очередь учатся навыкам оказания первой помощи, навыкам жизни на природе, соревнуются в спортивных дисциплинах, обмениваются опытом и заводят полезные знакомства», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики.

Слет проходил в лесу, его площадки назвали в честь ключевых достопримечательностей столицы. Так, шатры, в которых читали лекции, получили наименования «Культурный центр ЗИЛ», «Музей современного искусства “Гараж”» и «ГЭС-2». Площадку у главной сцены, где проводились утренние зарядки, творческие вечера и награждения победителей, назвали «Большой театр». Для удобства участников на территории оборудовали специальные санитарные зоны, дежурили круглосуточная охрана и бригада скорой и реанимационной помощи.

12 треков спортивного ориентирования были направлены на получение навыков выживания в лесной местности. Молодые люди добывали огонь с помощью подручных средств, учились останавливать распространение пожаров, знакомились со способами сбора и фильтрации воды для питья, искали и готовили еду в лесу. Участники научились создавать и обустраивать временные укрытия, оказывать первую помощь. Они отфильтровали более трех тысяч литров воды, а также изучили 30 жестов семафорной азбуки, чтобы передавать сигналы без использования сотовой связи.

Всего в этом году прошло 12 тематических смен, среди которых «Объединяй», «Патриотика», «Медиа», «Спорт», «Легенды “Зарницы”», «Студенческое самоуправление», «НКО», «Карьера», «Волонтерство», «Духовность», «Служение Отечеству» и «Молодые специалисты». Каждая смена длилась четыре дня. Программа состояла из образовательных лекций и 12 треков по спортивному ориентированию. Кроме того, участники смогли попробовать свои силы и научиться новому, проходя испытания, относящиеся к четырем стихиям: огню, воде, земле и воздуху.

Образовательная программа палаточного слета состояла из тренингов по развитию гибких навыков, диалогов с экспертами и героями России, встреч с общественно-политическими деятелями и экспертами из разных сфер жизни города.

Участники слета смогли пообщаться в неформальной обстановке: играли в футбол или волейбол, проходили мастер-классы по развитию ремесленных навыков и проводили вечера у костра с песнями под гитару.

Молодежный патриотический палаточный слет «STOлица.Лето» проводится уже второй год подряд и собирает лучших активистов по разным направлениям. Его участники проходят командные спортивные испытания и посещают лекции.

