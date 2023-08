Фолк-мюзикл и выставка этнокостюмов: в столице пройдет фестиваль «Самоварфест»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В саду «Эрмитаж» пройдет этнокультурный фестиваль «Самоварфест». Он состоится 26 августа с 11:00 до 20:00. В программе концерты, мероприятия для молодежи, игры, танцы и конкурсы для детей, мастер-классы и многое другое. Вход свободный, торжественное открытие состоится в 14:00.

«Ароматный чай, пышущий жаром самовар, хорошая компания и приятное общение — сложно найти способ лучше провести субботний день. Я убежден, что фестиваль “Самоварфест” не только подарит гостям незабываемые и радостные впечатления, но и поспособствует укреплению дружбы народов в нашей многонациональной столице», — отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

У входа в сад на площадке «Самоварная станция: добро пожаловать!» посетителей будут приветствовать на разных языках представители народов России в традиционных костюмах и коллектив международной творческой мастерской «Этнопроект “Москва”». Жители и гости столицы смогут попробовать чай, приготовленный из натуральных сборов на свежих шишках, леденцы и баранки. Коллекционер и эксперт самоварного дела Ян Дробышев угостит горячим напитком и покажет трактирные самовары, общий объем которых превышает 500 литров.

В течение всего праздника на главной сцене будет идти «Самовар-концерт», в котором примут участие ведущие музыканты, хореографические, фольклорные и поп-рок коллективы России: Московский казачий ансамбль песни и танца «Борода Folk», виртуоз-балалаечник Роман Бузылев, ансамбли «Ожерелье», «Горница», «Школьные годы» и другие. Гостей фестиваля также приглашают исполнить популярные российские песни на площадке «Народное караоке» и потанцевать на этнодискотеке вместе с греческими, калмыцкими, молдавскими, удмуртскими, марийскими и армянскими фольклорными коллективами и исполнителями.

Кроме того, посетители смогут увидеть фолк-мюзикл «Алатырь» в исполнении вокально-хореографического ансамбля «Русы» фольклорного центра «Москва». Зрители погрузятся в самобытный мир русской культуры с красочными национальными обрядами, яркими костюмами, песнями и танцами.

На площадке «Арт-завалинка» целый день будут звучать песни народов России в исполнении национальных коллективов. Вместе с ними можно будет спеть под аккомпанемент гармони.

Для любителей современной культуры на площадке «Самоварфест-драйв» выступят лучшие представители уличных искусств из различных регионов страны. Посетителей ждут современная хореография, диджей-сеты и джемы, хип-хоп-батлы и музыкальная программа c участием молодежных творческих коллективов. Судьями танцевальных состязаний станут победители популярных российских конкурсов: хореограф второго, третьего и четвертого сезонов танцевального телепроекта Егор Соколов, участники и победители международных танцевальных конкурсов Роман Перепехин и Ренат Лието.

На площадке «“Самоварфест” — забавное место» юных гостей закружит на качелях самовар-гигант «Палех». Ребята также смогут принять участие в танцевально-игровой программе с розыгрышами, конкурсами, загадками, шоу мыльных пузырей и аквагримом.

В рамках фестиваля пройдут многонациональная выставка изделий народных промыслов и ремесел «“Самоварфест” — российская палитра мастеров», интерактивные мастер-классы по мозаике, плетению из соломы, валянию из шерсти, кружевоплетению на коклюшках, нитеплетению, лоскутному шитью, росписи игрушек и вышиванию. Под руководством опытных мастеров посетители смогут изготовить аутентичные сувениры.

Любовь Михалева, декоратор и создатель сказочных этнокостюмов, представит авторские украшения, наряды и головные уборы с национальными узорами, вышитые бисером и камнями, а художественная и реставрационная мастерская «Сто лет в обед» — русскую деревянную мебель и утварь XVIII–XX веков для современных интерьеров.

На территории фестиваля также откроется выставка картин российских художников, чьи пейзажи наполнены национальным колоритом, этническими мотивами и красотой нашей страны.

Кроме того, на «Самоварфест» приедут представители единственного серийного производителя самоваров в России — машиностроительного завода «Штамп», основанного в 1880 году. Они продемонстрируют музейные экземпляры и расскажут о развитии самоваров на протяжении двух столетий.

«На площадках “Самоварфеста” каждый гость сможет погрузиться в удивительную атмосферу праздника, народного творчества и многогранных национальных культур нашей страны, найти увлекательное занятие по душе и оставить себе на память частичку настоящего российского гостеприимства», — рассказала Наталья Долгарева, директор «Самоварфеста» и президент фонда «Культура наций».

От зрелищ до рекордов: пять оттенков «Самоварфеста»

Фестиваль проводится фондом «Культура наций» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и содействии Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Комитета Государственной Думы по делам национальностей. Партнеры фестиваля — Департамент культуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Россотрудничество, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, а также многочисленные национально-культурные общественные организации.

